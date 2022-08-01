Chery, Super PHEV teknolojisini geliştirdiğini duyurdu

Çin otomobil markası Chery, 20 yılı aşkın bir teknik geliştirme sonucunda DHT Super PHEV teknolojisini geliştirdiğini duyurdu. Markanın çift motor tahrikinin teknik hat olarak yapılandırılmasını temel alarak DHT özel hibrit şanzımanını benimsediği belirtildi.

Düşük karbonlu çevre koruması yönündeki küresel eğilim ve son yıllarda yeni enerji teknolojisinin gelişmesi nedeniyle, önde gelen yurt dışı markaları arasında yeni enerji modelleri için rekabet gitgide yoğunlaşıyor. Chery, DHT Super PHEV teknolojisini araştırıp geliştirdiğini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre marka, çift motor tahrikinin teknik hat olarak yapılandırılmasını temel alarak DHT özel hibrit şanzımanını benimsedi. Bu da sadece güç ayırma hattının teknik engellerden başarıyla kaçınmasını sağlamakla kalmadı, aynı zamanda dünyanın ilk tam işlevli hibrit yapılandırması olan DHT’yi ortaya çıkardı. Bir bütün olarak otomotiv sektörüyle karşılaştırıldığında bu, farklı teknik avantajlara sahip ve markanın PHEV döneminde bulduğu bir çözüm.