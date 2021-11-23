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Cem Uzan'dan dolar yorumu!
Genç Parti Kurucu Başkanı Cem Uzan, yükselen döviz kuru hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Uzan, Türk Lirası'nın daha da değersizleştirileceğini söyledi.
Ekonomi 23.11.2021, 14:29
Doların 12 TL'yi geçmesi ile gerilim de yükselmeye devam ediyor. Türkiye'de faizlerin dünyanın aksine düşürmesi ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam ekonomi ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından dolar/TL sert dalgalanmalarla birlikte 12,48'i yükseldi.
Genç Parti Kurucu Başkanı Cem Uzan, sosyal medya hesabından, yakında takas ile alışverişe başlanabileceğini söyleyerek, "Doların 10 TL’yi 15 TL’yi aşacağını söylemiştim. Şunu da söyleyeyim: Çok yakında giysi-gıda takası başlayabilir. Türk Lirası’nı daha da değersizleştirecekler" şeklinde paylaşımda bulundu.