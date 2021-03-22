Çaykur mevsimlik işçi alımı 2021 başvuruları başladı!

Çaykur işçi alımı 2021 başvuruları bugün başladı. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün işçi alımı ilanına göre, Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun İllerinde işçi ihtiyacı bulunan yaş çay fabrikalarına 200 geçici çay eksperi ve 300 geçici beden işçisi alınacak. Adaylar, başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecek. Peki, Çaykur mevsimlik işçi alımı 2021 başvuruları nasıl yapılır? Çaykur mevsimlik işçi alımı 2021 başvuru şartları ne? İşte İŞKUR Çaykur işçi alımı başvuru ekranı...

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NE?

İş başvurusunda bulunacak geçici çay eksperi adaylarının;

1- MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşletme Teknolojisi bölümü mezunu,

2- 2020 KPSS Ön lisans P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olması,

İş başvurusunda bulunacak geçici beden işçisi (tahmil-tahliye) adaylarının;

- 18- 50 yaş aralığında,

- Erkek,

- En az İlkokul mezunu,

Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme şartı aranıyor.

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İşe girmek isteyen işçi adayları 22.03.2021 – 26.03.2021 tarihileri arası 5 işgününde İş Kurumu İl ve İlçe Müdürlükleri aracılığıyla veya Çalışma ve İş Kurumunun www.iskur.gov.tr resmi internet sitesinden müracaat edebilecekler. İşçi adayları ikamet ettikleri İl için bildirilen işyerlerimizden sadece biri için iş başvurusu yapacak. Birden çok işyeri için başvuruda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak.

Geçici çay eksperi başvuruları ile ilgili Çaykur'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Geçici çay eksperi başvuruları Cumhuriyet Çay Fabrikası için ilana çıkılarak alınacak akabinde başvuruları kabul edilen çay eksperleri adayları için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlemler tesis edilerek Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun İllerindeki ihtiyaçlı fabrikalarımıza işe girmeye hak kazananların dağıtımı yapılacaktır."

ÇAYKUR MEVSİMLİK İŞÇİ ALIMI KURALARI NE ZAMAN?

Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde işe alınacak geçici beden işçileri, 12 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 10.00 da Rize Yenişehir Kapalı Spor Salonunda İŞKUR nihai listeleri esas alınarak noter huzurunda yapılacak olan kura çekimiyle belirlenecek.

İşe girmeye hak kazanan işçiler talep ettikleri işyerine 2021 yılı yaş çay kampanyası açılışından itibaren işe başlatılacak, işe başlamayan veya istenen belgeleri ibraz edemeyenlerin yerine yine noter kura sıralamasında belirlenen yedek listedeki sıralamaya göre işyerine tahsis edilen sayı kadar işçinin işe başlaması sağlanacak. İşe başlatılan işçilerin tescil işlemleri işyerinin bağlı bulunduğu İş Kur İl Müdürlüğünce yapılacak.