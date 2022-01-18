banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
E-Ticarette Hedef 560 Milyar TL
E-Ticarette Hedef 560 Milyar TL
Merkez Bankası olağanüstü genel kurula gidiyor!
Merkez Bankası olağanüstü genel kurula gidiyor!
Kars adeta dondu!
Kars adeta dondu!
Dünyanın en iyi çorbaları listesine giren Türk çorbası hangisi?
Dünyanın en iyi çorbaları listesine giren Türk çorbası hangisi?

Çağrı merkezi platformundan 2022 yılı için yüzde 100 büyüme hedefi

Türkiye’nin önde gelen bulut tabanlı çağrı merkezi platformlarından AloTech hem yurt içinde hem de Call Center Studio markasıyla faaliyetlerini sürdürdüğü yurt dışında hızla büyümeye devam ediyor. Platform, 2022 yılında yüzde 100 büyüme hedefliyor.

Ekonomi 18.01.2022, 11:05
Çağrı merkezi platformundan 2022 yılı için yüzde 100 büyüme hedefi

Türkiye’nin önde gelen bulut tabanlı çağrı merkezi platformlarından AloTech hem yurt içinde hem de Call Center Studio markasıyla faaliyetlerini sürdürdüğü yurt dışında hızla büyümeye devam ediyor. Platform, 2022 yılında yüzde 100 büyüme hedefliyor.

Çağrı merkezlerinin Covid-19 döneminde uzaktan çalışma modeline geçmesiyle birlikte çağrı merkezi fonksiyonlarını internet üzerinden sağlayan bulut çözümleri hızla büyümeye başladı. Öyle ki analistler 2025 yılında dünyadaki her beş çağrı merkezinden dördünün bulutta çalışacağını öngörüyor. Türkiye’nin en büyük çağrı merkezi AloTech bu süreçte hem yurt içinde hem de Call Center Studio markasıyla faaliyetlerini sürdürdüğü yurt dışında önemli bir büyüme ivmesi yakaladı.

“Dinamikleri sürekli değişen bir pazarda önemli başarılara imza atıyoruz”

2021 yılını değerlendiren ve 2022 hedefleri hakkında bilgi veren AloTech CEO’su Cenk Soyak, “Şirket olarak iş süreçleri farklı, yöntemleri az bilinen, pazar dinamikleri sürekli değişen bir pazarda faaliyet gösteriyoruz. Buna rağmen gerek yurt içinde gerekse 2021 yılında Call Center Studio markasıyla faaliyetlerimize başladığımız yurt dışında önemli başarılara imza attık. Bunun neticesinde son iki senemizde olduğu gibi 10’uncu yaşımızı kutladığımız 2022 yılında da yüzde 100 büyüme hedefi belirledik. Bu büyümeyi, 2021 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 40 artışla 600’ün üzerine taşıdığımız müşteri sayımızı daha da artırarak yakalayacağız. Bu kapsamda istihdamımızı da yüzde 40 artıracağız” dedi.

“Önceliğimiz Kuzey Amerika pazarı”

Yurt dışında başta Kuzey Amerika olmak üzere geniş bir coğrafyada etkinliklerini artıracaklarını ifade eden Soyak, “Şirket olarak küresel oyuncuların hakim olduğu bir alanda kendi geliştirdiğimiz yazılımımız ile rekabet ederek, faaliyet gösterdiğimiz ülke sayısını ve pazar payımızı hızla artırıyoruz. Geride bıraktığımız yıl itibarıyla ABD’den Nijerya’ya kadar 34 ülkede faaliyet göstermeye başladık. ABD ve İngiltere’nin ardından üçüncü yurt dışı ofisimizi Romanya’da açtık. 2022 ve önümüzdeki yıllarda da başta dünyadaki tüm çağrı merkezi yazılımı pazarının yarısını oluşturan Kuzey Amerika pazarı olmak üzere yurt dışında büyümeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Yeni yatırım turuna çıkmayı hedefliyoruz”

Geçen yıl çıktıkları Seri A yatırım turunda üç milyon dolar yatırım aldıklarını hatırlatan Soyak, “Aldığımız bu yatırımı yurt dışında büyüme hedefimiz doğrultusunda değerlendiriyoruz. Bu doğrultuda önümüzdeki süreçte de yatırım turuna çıkmaya devam edeceğiz. Kuzey Amerika pazarındaki büyüme stratejimiz doğrultusunda ilk hedefimiz Amerika’daki risk sermayesi şirketleri olacak. Önümüzdeki iki sene içerisinde yeni yatırım turunu tamamlamayı planlıyoruz” diye konuştu.

“Yapay zeka temelli projeler geliştiriyoruz”

Türkiye’de ve yurt dışında büyümelerinin arkasındaki itici gücün Ar-Ge ve inovasyona verdikleri önem olduğunu belirten Soyak, “İstanbul’da bulunan Ar-Ge merkezimizin ardından geçen yıl İzmir’de 10 kişilik bir ekiple Yapay Zeka Laboratuvarımızı kurduk. Bu ekibimiz yapay zeka güdümlü karar destek sistemleri, yüz tanıma teknolojileri, görüntülü görüşme, sesi metne-metni sese dönüştürme, duygu durumu analizi gibi çalışmalar yapıyor. Veri madenciliği üzerine de çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Bu dönemde ayrıca bot ve chat alanındaki çalışmalarımızı hızlandırdık. Botta 3,3 milyon, chat üzerinden 11 milyon sohbet karşıladığımız 2021 yılının ardından bu yıl bu rakamları daha da yukarı taşıyacağız. Öte yandan hem platformumuzun hem de Call Center Studio’nun arayüzünü güncelleyerek müşterilerimize verdiğimiz hizmetin kalitesini artıracak, daha kişiselleştirilmiş çözümler sunacağız” açıklamasında bulundu.

Yorumlar (0)
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 21 50
2. Konyaspor 20 39
3. Hatayspor 21 35
4. Başakşehir 20 34
5. Adana Demirspor 21 34
6. Fenerbahçe 21 33
7. Beşiktaş 21 32
8. Alanyaspor 21 32
9. Gaziantep FK 21 31
10. Sivasspor 21 30
11. Karagümrük 21 30
12. Kayserispor 21 28
13. Galatasaray 21 27
14. Giresunspor 21 25
15. Antalyaspor 21 23
16. Göztepe 21 21
17. Kasımpaşa 21 21
18. Altay 21 18
19. Rizespor 21 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Adanaspor 20 32
8. Samsunspor 19 30
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 20 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 22 43
4. West Ham United 22 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 20 32
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 20 28
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 21 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Elche 21 22
16. Mallorca 20 20
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11