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Bursa Ticaret Borsası’ndan rekor işlem hacmi

Bursa Ticaret Borsası’nın ocak ayı olağan meclis toplantısında 2020 yılı yönetim kurulu faaliyetleri oy birliğiyle ibrâ edilirken, Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, korona virüs salgınının gölgesinde geçen 2020 yılında işlem hacmini bir önceki yıla göre yüzde 31 artışla 5 milyar 969 milyon liraya çıkararak, yeni bir rekora imza attıklarını açıkladı.

Ekonomi 28.01.2021, 11:35
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Bursa Ticaret Borsası’ndan rekor işlem hacmi

Bursa Ticaret Borsası’nın ocak ayı olağan meclis toplantısında 2020 yılı yönetim kurulu faaliyetleri oy birliğiyle ibrâ edilirken, Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, korona virüs salgınının gölgesinde geçen 2020 yılında işlem hacmini bir önceki yıla göre yüzde 31 artışla 5 milyar 969 milyon liraya çıkararak, yeni bir rekora imza attıklarını açıkladı.

Bursa Ticaret Borsası’nın (Bursa TB), 2021 yılı ilk meclis toplantısı, Meclis Başkanı Mehmet Aydın başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. İşlem hacmi istatistikleri ile gerçekleştirilen projeler hakkında meclis üyelerine bilgilendirmelerde bulunulan toplantıda, yönetim kurulunun 2020 yılı faaliyetleri oy birliğiyle ibra edildi.

Toplantıda konuşan Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, çalışmalarından dolayı tüm meclis üyelerine teşekkür etti. İşlem hacmi istatistiklerini değerlendiren Özer Matlı, korona virüs salgınının tüm sektörleri en ağır şekilde etkilediği 2020 yılında, bir önceki yıla göre tescil işlem hacmini yüzde 31 artışla 5 milyar 969 milyon liraya çıkardıklarını belirterek, 96 yıllık borsa tarihinde yeni bir işlem hacmi rekoruna daha imza attıklarını açıkladı. Göreve geldikleri günden bu yana tescil işlem hacmini 6,5 kat artırma başarısı gösterdiklerini kaydeden Başkan Matlı, “Geride bıraktığımız 2020 yılında yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen üyelerimiz, büyük bir özveriyle çalışmaya ve üretmeye devam etmiş, Bursa ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürmüştür” diye konuştu.

Projeler artarak devam edecek

Hem sosyal hayatın hem de ekonominin çok derinden etkilendiği 2020 yılını geride bırakıp, yeni yıla büyük bir umutla başladıklarının altını çizen Başkan Özer Matlı, “Bursa Ticaret Borsası olarak, üyelerimizle birlikte böylesi zor koşullarda elimizi taşın altına koymaktan çekinmedik. 2021 yılında da yine birlik ve beraberlik içerisinde, omuz omuza borsamızı büyütecek çalışmaları bir bir hayata geçirirken, şehrimiz ve ülkemiz için de üretmeye devam edeceğiz. Bu doğrultuda, ülke tarımının geleceği olarak gördüğümüz ‘lisanslı depoculuk’ sisteminin en önemli ayağı olan yetkili sınıflandırıcılık hizmetinde, Bursa Ticaret Borsası Laboratuvar ve Depoculuk A.Ş. ile şubeleşme çalışmalarımızı 2021 yılında da hızla sürdürürken, en önemli marka değerlerimizden olan zeytinin değerini kat be kat artıracak lisanlı depo tesisini şehrimize kazandırmak için de çalışmalara başladık. Yapılacak fizibilite çalışması sonucunda, bölgemizde böyle bir ihtiyacın olduğunun tespit edilmesi halinde paydaşlarımızla birlikte Bursa’mıza zeytin ve zeytinyağı için lisanslı depo tesisi kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.

“Sosyal yardımlarda öncü olmayı sürdüreceğiz”

Özer Matlı, korona virüs salgınıyla topyekûn mücadele edilen 2020 yılında, kent ve ülke ekonomisine katkı koyacak çalışmaların yanı sıra sosyal sorumluluk faaliyetlerine de ayrı bir önem gösterdiklerini belirtti. Bu noktada, Bursa’da örnek çalışmalar yaptıklarını kaydeden Başkan Matlı, “Bugüne kadar ihtiyaç duyulan her alanda üzerimize düşeni hem maddi hem de manevi olarak seve seve gerçekleştirdik. Öyle ki bu dönemde bütçemizin büyük bir bölümünü eğitim ve sağlık yardımlarına ayırdık. Bursa Valiliğimiz ve ilgili kurumlarımızın koordinesiyle ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve hijyen malzemesi yardımlarında bulunurken, hastanelerimize Covid-19 Hızlı Test Kiti temin edilmesinden, filyasyon aracı kiralama desteğine ve yoğun bakım hastaları için solunum makinesi desteğine kadar çok sayıda çalışmaya imza attık. Bu perspektifle, 2021 yılında da sosyal yardımlarda öncü olmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Güçlü eğitim, güçlü Türkiye

Sağlık yardımlarının yanı sıra eğitime olan desteğin de artarak süreceğine vurgu yapan Başkan Özer Matlı, “Bizler için her şeyden önemlisi, yarınlarımız olan çocuklarımızın eğitim ve öğretim imkânlarından en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak. Bunun için de salgın sürecinde bütçemizin büyük bir bölümüyle, eğitimlerine uzaktan online olarak devam etmek durumunda kalan ancak evinde bilgisayar ya da tableti olmayan öğrencilerimize tablet desteğinde bulunduk. Çatı kuruluşumuz TOBB öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası kapsamında, borsamızın değerli üyelerinin ve hayırsever iş insanlarının desteğiyle aldığımız 555 tabletten ilk etapta 305’ini İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim ettik. Çünkü inanıyoruz ki güçlü toplum, güçlü ekonomi ve güçlü bir Türkiye için eğitim olmazsa olmaz. Bu düşünceden hareketle, aşılama çalışmalarıyla ekonomik göstergelerin pozitif seyretmesini beklediğimiz 2021 yılında da eğitime olan desteğimizi artırarak devam ettireceğiz” dedi.
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