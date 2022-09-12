Bulgarların alışveriş listesine kırtasiye ürünleri de eklendi

Gıdadan giyime, ayakkabıdan çantaya kadar birçok ihtiyacını Edirne’den karşılayan Bulgar vatandaşların alışveriş listesine çocukların okul ihtiyaçları da eklendi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren kentteki kırtasiyecilerin yolunu tutan Bulgarlar, çocuklarının okulda kullanacağı kalem, defter, boyama kitabı, sulu boya, kalemlik gibi çeşitli ihtiyaçlarını alarak araçlarının bagajlarına yerleştirdi.

Geçtiğimiz Temmuz ayında Bulgaristan vatandaşlarına Türkiye’ye pasaportsuz giriş kolaylığının sağlanmasının ardından Edirne adeta turist akınına uğradı. Gerek turlarla gerekse kendi araçlarıyla günübirlik Edirne’ye gelen Bulgar turistler, 2022-2023 eğitim öğretim yılı öncesi çocuklarının okul ihtiyaçları için kırtasiyelerin yolunu tuttu.

Edirne’deki kırtasiyelerde yoğunluk oluşturan Bulgar turistler, kitap, kalem, defter, boyama kitabı ve kalemlik gibi çocuklarının okul ihtiyacı olan çeşitli ürünleri alabilmek için sıraya girdi.

Bulgaristan’dan Türkiye’ye sadece kimlik göstererek girişin başlamasının ardından kentte alışveriş hareketliliği yaşandığını söyleyen Kırtasiyeci esnafı Tamer Dillek, "Ülkeye girişleri kimlikli olduğundan dolayı bayağı bir Bulgar yoğunluğu yaşanıyor şehrimizde. Bir de şimdi Kırtasiye sezonu olduğu için onlar da okul ihtiyaçlarını buradan karşılamaya çalışıyorlar. Maddi açıdan uygun geldiği için Edirne’yi tercih ediyorlar. Kırtasiye malzemeleri vermeye çalışıyoruz. Yine onlar da tabii memnun oluyorlar. Tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Bulgaristan Haskovo’dan Edirne’ye gelen Davuri Hristov, çocuklarının okul ihtiyacı için kırtasiyeden alışverişi yaptığını ifade etti.

Okullar açılacağı için heyecanlı olduğunu söyleyen Elif Nisa Tiryakioğlu, boya kalemleri, sulu boya ve defter almak için kırtasiyeye geldiklerini aktardı.

Okul ihtiyaçlarını almak için kırtasiyeye geldiklerini söyleyen Nida Tiryakioğlu kitap, sulu boya, kalem gibi ihtiyaçlarını aldıklarını ve heyecanlı olduklarını belirtti.