Bu atlar para basıyor

Akçadağ’da Osmanlı döneminde kurulan Sultansuyu Tarım İşletmesi’nde yetiştirilen 67’si koşu 15’i elit toplamda 82 tayın yıl içerisindeki satışından yaklaşık 30 milyon gelir elde edildi.

Osmanlı’da ordunun at ihtiyacının karşılanması amacıyla 1865 yılında, Sultansuyu Çiftlikatu Hümayun adı ile kurulan Malatya’nın Akçadağ ilçesindeki Sultansuyu Tarım İşletmesi’nde safkan Arap atı yetiştiriciliği yapılıyor. 1915 yılında Hara ismini alan, 1928 yılında Sultansuyu Harası adıyla faaliyetlerde bulunan Sultansuyu Tarım İşletmesi, 1984 yılından itibaren ise (TİGEM) bünyesinde faaliyetlerini sürdürüyor.

“82 tayın satışında 25 ila 30 milyon aralığında gelir hedefliyoruz”

Sultansuyu Tarım İşletmesi’nde safkan Arap atı yetiştiriciliğinin yanı sıra çeşitli alanlarda faaliyet gösterildiğini kaydeden İşletme Müdürvekili İdris Tanrıkulu, "İşletmemizde birçok faaliyet alanı var aynı zamanda atçılık yetiştiriciliği de yapıyoruz. İşletmemizde 2022 yılı itibariyle taylar, aygırlar, kısraklar dahil olmak üzere 434 tane atımız mevcut. Bu yıl içerisinde 67 koşu tayı 15 de elit tay olmak üzere 82 tane tay satışı yapıldı. Bu satışlarda 2022 yılı itibariyle primlerle birlikte toplam 25-30 milyon civarında bir gelir hedeflemekteyiz" dedi.

“Üç ayrı işletmede at yetiştiriciliği yapılıyor”

Ülke genelinde üç ayrı işletmede Arap atı yetiştiriciliği yapıldığını aktaran Tanrıkulu, "Ülkemiz genelinde TİGEM’de üç tane işletmemizde safkan Arap atı yetiştiriciliği yapılmakta; Karacabey Tarım İşletmesi, Anadolu Tarım İşletmesi ve Sultansuyu Tarım İşletmemiz. Her işletmenin farklı genlere sahip atları var. Burada akrabalık bağını elimine etmek adına Karacabey Tarım İşletmesi’ndeki atlardan da faydalanmaktayız veya bizim burada yetiştirdiğimiz farklı genleri diğer işletmelerdeki aygırlarla çiftleştirerek akrabalık kısmını önlemeye çalışıyoruz. Şu anki at satışlarımız Türkiye içerisinde. Safkan Arap atı yetiştiriciliği dünyada Arap atı olarak geçmekteyse de bütün yetiştiriciliği ülkemiz tarafından yapılmakta. Ocak ve Mayıs aylarında doğan taylarımız Eylül-Ağustos gibi sütten kesilen taylar tavlamıza geliyor ve burada yetiştiriciliğini yapıyoruz. Bu taylar iki buçuk yaşına geldiğinde satışı yapılmaktadır. Bu tay satışları atçılık ve koşu camiasında kullanılmakta ve at camiasına değişik kategorilerde safkan Arap atı yetiştirmekteyiz" ifadelerini kullandı.

“En fazla talep şampiyon Özgünhan’ın taylarına”

Yıl içerisinde şampiyon Özgünhan’ın tayı Akatahan’ın satışında 2 milyon gelir elde edildiğini kaydeden Tanrıkulu, "On bir tane aygırımız var bunların içerisinde şampiyon aygırımız Özgünhan’ın tayları talep görmekte. Bu seneki elit taylarımızın satışında Özgünhan’ın tayı 2 milyon TL bedelinde satışa sunuldu ve alıcı gördü" diye konuştu