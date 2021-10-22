Boyner, yeni nesil mağaza yatırımlarına İzmir İstinye Park ile devam ediyor

İSTANBUL(AA) - Türkiye genelinde 36 ilde mağazası bulunan Boyner, İzmir’de 11. Türkiye genelinde ise 98. mağazasını yeni nesil mağaza konseptiyle İzmir İstinye Park AVM’de açtı.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, son mağazasını İzmir’in önemli alışveriş merkezi projesi İstinye Park’ta açan Boyner, zamanın ruhuna uygun, sıcak, samimi bir ortam, konforlu bir alışveriş ve yaşam deneyimi vadediyor.

Boyner Büyük Mağazacılık CEO’su Eren Çamurdan, geleceğin deneyim mağazacılığını bugüne getirdiklerini kaydederek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Eylül ayı başında Bağdat Caddesi’nde açtığımız Boyner Cadde bu mağazacılık konseptimizin ilk örneği oldu. Sürdürülebilirlik, sanat, teknoloji, spor odağıyla sadece alışveriş değil bir yaşam deneyimi sunan mağazamızın perakende sektörü için bir milat olduğunu düşünüyoruz. Boyner Cadde’nin kısa sürede gördüğü yoğun ilgi bize doğru yolda olduğumuzu gösterdi. İzmir İstinye Park’ta açtığımız mağazamızı da bu konsept ile hayata geçirerek etki alanını genişletmek istedik.



Mağazamızı ayrıştıran özellikleri söylemem gerekirse, müşteri ile birebir iletişim kuran bir mağaza. Tatlı bir merak uyandırıyor, misafirlerimize ev konforu yaşatıyor. Samimi, düşünceli, özgün aynı zamanda yaşayan, sürekli gelişen bir mağaza. Dinamik ve enerjik yönümüzü de çok güzel yansıtıyor. 2022 yılında odağımızda mevcut mağazalarımızın yeni mağazacılık konseptimizde yenilenmesi var. Mevcut 20 mağazamızı yenilerken bu konseptte 4 yeni mağaza açma planımız bulunuyor. Deneyim odaklı yeni nesil mağaza konseptimizi İzmir’e taşımaktan da çok mutluyuz.”





-Yepyeni, akışkan bir mağaza deneyimi





Boyner Cadde ile başlayan yeni nesil mağazacılık konseptinde tasarlanan mağazada grafiti detayları, sanat enstalasyonlarının sergilendiği dev ekranlar ve farklı deneyim alanları yer alıyor. Samimi, sıcak, dinamik bir ortam sunan mağaza özel marka karması ve ürün seçkisi ile üst düzey bir alışveriş keyfi yaşatıyor. 2 kata yayılan 3 bin 500 bin metrekarelik Boyner İzmir İstinye Park mağazasında kadın, erkek giyim, ayakkabı-çanta, aktif spor, outdoor, kozmetik, aksesuar kategorilerinden yüzlerce marka ve binlerce ürün yer alıyor. Outdoor markalarından geniş bir seçki sunan mağazada bu kategorideki ürünlerin performansını deneyimleyebilmek için -20 dereceye kadar soğuyabilen bir oda da bulunuyor.

Dünyaca ünlü markaların özel koleksiyonlarını ve Türkiye’nin en sevilen ve güçlü markalarından oluşan zengin seçenekleri bir arada sunan Boyner, müşterilerine eşsiz bir alışveriş deneyimi yaşatmaya devam ediyor.

İzmir İstinye Park mağazasıyla Türkiye genelinde 98. mağazasını açan Boyner, yeni nesil mağazacılık konsepti ile hayatın içinden bir alışveriş deneyimi sunmaya devam edecek.