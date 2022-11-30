BOTAŞ’a Yeşil Elma Ödülleri’nde 2 altın

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), 2022 Yeşil Elma Ödülleri’nde 2 altın ödüle layık görüldü.

Sadece son 3 yılda uluslararası ve ulusal alanda kazandığı 20 ödülle Türkiye’yi gururla temsil eden BOTAŞ ödülleri toplamaya devam ediyor. Doğal gaz ve petrol boru hattı işletmeciliği, iletim, depolama hizmetleri gibi faaliyetlerinin yanı sıra sosyal ve çevresel sorumluluk, enerji verimliliği, yerli ve milli üretim çalışmalarıyla şirket, ulusal ve uluslararası alanda adından sıklıkla söz ettiriyor. BOTAŞ’ın bu çalışmaları uluslararası bağımsız kuruluş tarafından da takdir topluyor. Son olarak The Green Organisation tarafından düzenlenen Yeşil Elma Ödülleri’ne (Green Apple Awards) BOTAŞ damgasını vurdu. Gecede firma, Saros FSRU Projesi çerçevesinde hayata geçirilen deniz çayırlarının taşınması ve ODTÜ iş birliğiyle Doğal Gaz İletim ve Piyasa İşlemleri Başkanlığı yerleşkesinde gerçekleştirilen “Biyoçeşitlilik Envanter Projesi” ile 2 altın ödüle layık görüldü. Yürüttüğü başarılı çevre projeleri ile "Yeşil Dünya Elçisi" unvanını da almaya hak kazanan firma, Londra’daki Westminster Sarayı’nda düzenlenen törende ödüllerini teslim aldı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, “BOTAŞ olarak kazandığımız ödüllerden aldığımız güçle yasal sorumluluklarımızın çok ötesine geçen bir duyarlılıkla, kamu yararını gözetme, insan odaklı perspektif ve çevre bilincimizle yeni projeler geliştirmeye ve yenilikçi uygulamalar sunmaya bütün gayretimizle çalışarak devam ediyoruz” ifadelerine yer verildi.