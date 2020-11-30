Borsadan haftaya kötü başlangıç

Borsa İstanbul devamlı olarak rekor kırdığı Kasım ayının son gününde yüksek GSYH büyümesine rağmen sert düştü. Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte beklentilerin üzerinde %6,7 büyüdü ve gelişmekte olan ülkeler grubunda Çin’den sonra en iyi performans gösteren ülke oldu. Kasım ayı getirisi olduka yüksek olan birçok endeks yeni haftanın ilk gününde güne %1 ekside başladı ve kayıplarını öğle saatlerine doğru arttırdı. BIST100 endeksi 1.304 seviyesine kadar gerilerken BIST30 endeksindeki düşüş bankalar endeksindeki sert düşüşe paralel daha da sert oldu. Cuma günü 1.500 seviyesini aşan BIST30 endeksi yeni haftanın sabahında 1.450’nin de altını gördükten sonra öğle saatlerinde 1.457 seviyesinde işlem görüyor. Bir süredir yüksek volatilite gösteren döviz kurlarında bu sabah sakin bir hava vardı. Dolar ve Euro pariteleri seans açılışıyla birlikte düşüşe geçtikten sonra şu sıralarda sırasıyla 7,79 ve 9,33 seviyelerinden işlem görüyor. Altın ve Brent petrol gibi emtialarda da düşüş haftanın başlangıcıyla birlikte hızlandı. Ons altın geçtiğimiz hafta $1.800’ün altına indikten sonra bugün uzun bir aradan sonra gördüğü seviye olan $1,765’e kadar geriledi. Brent petrol ise aşı haberlerine bağlı olarak ekonomilerin yeniden açılacağı pandemi sonrası dünyayı fiyatlayarak yükselmeye başlamıştı. Yeni haftaya Brent petrol %1,5 değer kaybederek 47,50 Dolar’dan işlem görerek başladı.

Satır Başları:

Borsalar Haftaya Satışla Başladı Seans ortasına doğru BİST100 %1,04 düşüşle 1.314 puandan, BİST30 %1,34 düşüşle 1.457 seviyesinden işlem görüyor. Döviz kurları ise satışta görüldü, Dolar 7,80, Euro 9,33 seviyesinde.

Seans ortasına doğru BİST100 %1,04 düşüşle 1.314 puandan, BİST30 %1,34 düşüşle 1.457 seviyesinden işlem görüyor. Döviz kurları ise satışta görüldü, Dolar 7,80, Euro 9,33 seviyesinde. Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı, bugün saat 15.00'te gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda Koronavirüs salgınındaki süreç ve olası yeni önlemler değerlendirilecek.

bugün saat 15.00'te gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda Koronavirüs salgınındaki süreç ve olası yeni önlemler değerlendirilecek. Türkiye’nin GSYH 3. çeyrekte yıllık büyüme verisi %6,7 olarak açıklandı(Beklenti : %5).

GSYH 3. çeyrekte yıllık büyüme verisi %6,7 olarak açıklandı(Beklenti : %5). BDDK: Bankaların yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara yapacakları TL plasmanlar, TL depo, TL repo ve TL kredilerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının %0,5 ile sınırlandırılması yerine %2,5 olarak yeniden belirlenmesine karar verildi.

Bankaların yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara yapacakları TL plasmanlar, TL depo, TL repo ve TL kredilerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının %0,5 ile sınırlandırılması yerine %2,5 olarak yeniden belirlenmesine karar verildi. Merkez Bankası, bugün düzenlediği bir hafta vadeli miktar bazlı repo ihalesi ile piyasayı 37 milyar TL fonladı. Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 90 milyar 810 milyon TL teklif gelirken, basit faizler ise en düşük, ortalama ve en yüksek % 15,00 oldu.

BİST 100

Endeks güne 1.314 seviyesinden başladı. Öğleden önce en düşük 1.304 seviyesini gören BİST100 endeksinin şu saatlerde 1.312 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.

Destek: 1.304

Direnç: 1.314

Şirket Haberleri:

Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SAMAT): Üretim için kullandığımız elektriği, tesisimizde çatımıza kuracağımız sistem ile güneş enerjisi üretmek ve önemli ölçüde elektrik kullanım giderlerimizi düşürmek amacıyla Sunroof Güneş Enerjisi Sistemleri Çözüm Merkezi ile görüşmelere başlanmıştır.

USDTRY

Şu saatlerde 7,8017 seviyelerinde hareket eden USD/TRY kuru güne 7,8140 seviyesinden başladı. Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 7,8635 ve en düşük 7,8008 seviyelerini gören kur hafif satıcılı seyrediyor. Kur için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 7,7800 seviyesinde.

Destek: 7,7800 - 7,7600

Direnç: 7,8400 - 7,8800

EURTRY

Şu saatlerde 9,3461 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 9,3680 seviyesinden başladı. Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 9,4206 ve en düşük 9,3416 seviyelerini gören kur hafif satıcılı seyrediyor. Kur için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 9,3200 seviyesinde.

Destek: 9,3200 - 9,2900

Direnç: 9,4000 - 9,4500

EURUSD

Güne 1,1960 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1974 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,1984 ve en düşük 1,1960 seviyelerini gören EUR/USD paritesi hafif alıcılı seyrediyor. Parite için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 1,2000 seviyesinde.

Destek: 1,2000 - 1,1900

Direnç: 1,2000 - 1,2000

ALTIN

Ons altın haftanın ilk işlem gününe 1.795 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.800 en düşük

1.765 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1.771 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk destek 1.760 seviyelerinde.

Destek: 1.760 – 1.744

Direnç: 1.796 – 1.816

BRENT

Haftanın ilk işlem gününe 47,93 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 48,03 en düşük 47,07 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 47,44 seviyesinde hareket eden emtiada %1,68 azalış gözleniyor.

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