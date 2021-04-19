Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri?

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 3,02 3,35 -9,85 Jantsa Jant Sanayi 645,00 712,40 -9,46 Konya Çimento 889,00 972,10 -8,55 GSD Holding 1,73 1,88 -7,98 Teknosa İç ve Dış Ticaret 10,89 11,79 -7,63 Netaş Telekom. 23,50 25,40 -7,48 Esenboğa Elektrik 32,82 35,33 -7,11 Çemtaş 15,91 17,10 -6,96 Halk GMYO 3,21 3,44 -6,69 Çemaş Döküm 1,12 1,20 -6,67 Kartonsan 57,30 61,35 -6,60 Alarko GMYO 23,08 24,60 -6,18 Kordsa Teknik Tekstil 22,18 23,62 -6,10 Vestel 30,76 32,70 -5,93 Nuh Çimento 53,10 56,35 -5,77 Parsan 29,00 30,74 -5,66 Borusan Mannesmann 24,06 25,50 -5,65 Ford Otosan 175,30 185,20 -5,35 Otokar 328,80 347,30 -5,33 Ege Endüstri 1.345,70 1.419,70 -5,21 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)