Borsa İstanbul'da kayıp yüzde 3,5'i geçti

Yurt içi piyasalar bayram tatilinden negatif bir şekilde döndü. Temmuz ayı için açıklanan verilerde enflasyonda artışın beklentilerin altında kalması, ihracatta yılın en yüksek seviyesine ulaşılması ve PMI'ın büyümeyi destekleyici değerlerde seyretmesine rağmen Borsa İstanbul'un, küresel piyasalardan negatif ayrıştığı bir gün yaşanıyor. Açılışta kısa bir süreliğine yüzde 1'in üzerinde yapan hisse senetleri, sonrasında endeks geneline yayılan bir şekilde düşüşe geçti. Borsa İstanbul'da günün ikinci yarısında artan satışlarla birlikte 1.100 puan seviyesi aşağı yönlü olarak kırıldı.

Saat 16:20 itibarıyla BİST 100 Endeksi, yüzde 3,65 kayıpla 1.085 puandan işlem görüyordu. Endeks gün içerisinde en düşük seviye olarak 1.093 puanı görürken günün ilk bölümünde 1.143 puana kadar ulaşmıştı. Borsada görülen 1.093 puan seviyeleri son bir buçuk ayın en düşüğü olarak kayıtlara geçti. Endeks son olarak 12 Haziran'da bu seviyeleri görmüştü.

Yaşanan düşüşün tek bir habere ya da gelişmeye bağlı olmadığını değerlendiren uzmanlar, Uzmanlar, temmuz ayında dünya borsalarından pozitif ayrışan BİST 100'de algının bu sefer terse dönmüş olabileceğine işaret ediyor. Endeks 1.075 puan seviyeleri destek noktası olarak ön plana çıkarken 1.100 puan ise direnç seviyesi olarak ifade ediliyor.

Dolar/TL'de iki farklı kur!

Dün yurt içi piyasalar kapalıyken 7 lira sınırına dayanan dolar/TL kuru, bugün ise 6,96-6,98 bandında hareket etti. Londra'da TL swap oranlarındaki sert yükselişler sonrası serbest piyasada ise farklı bir kur oluşmuş durumda. TL sıkışıklığı nedeniyle serbest piyasada dolar/TL 7,08 düzeyinden el değiştiriyor. Gün içerisinde 8,24'leri gören euro/TL kapanışa doğru 8,20'nin hemen üzerinde dengelendi.