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Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,49’luk değer kazandı.
Ekonomi 26.08.2020, 13:38
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Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,49’luk değer kazandı. Endeks 5,31 puan artışla 1.097,47 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 7,9 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,36, holding endeksi ise yüzde 0,28 değer kazandı.
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