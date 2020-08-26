Borsa ilk yarıda yükseldi



Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,49’luk değer kazandı. Endeks 5,31 puan artışla 1.097,47 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 7,9 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,36, holding endeksi ise yüzde 0,28 değer kazandı.