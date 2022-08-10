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Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,38’lik değer kazandı.
Ekonomi 10.08.2022, 13:33
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,38’lik değer kazandı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,38’lik değer kazandı. Endeks 10,54 puan artışla 2.795,71 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 21,2 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,99, holding endeksi ise yüzde 0,97 değer kazandı.