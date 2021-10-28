Borsa haftayı yükselişle kapattı

Borsa, haftayı yüzde 0,18’lik yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksinde işlemler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle öğlene kadar gerçekleştirildi. BIST endeksi haftanın son işlem gününü yüzde 0,18’lik yükselişle tamamladı. Endeks, 2,79 puanlık artışla 1.522,04 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 8,8 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,77 değer kazanırken, holding endeksi 0,14 azaldı.