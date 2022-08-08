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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Yunan – Rum ikilisi son 1 yılda kıta sahanlığımızı 9 gemi göndermeye kalkıştı. Bunları hem sahada hem de masada aldığımız önlemlerle engelledik."
Borsa haftaya rekorla başladı
Borsa, haftaya yüzde 0,62’lik yükselişle başladı.
Ekonomi 08.08.2022, 10:52
Borsa, haftaya yüzde 0,62’lik yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftaya yüzde 0,62’lik yükselişle başladı. Endeks, 17,05 puanlık artışla 2.767,55 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,76, holding endeksi yüzde 0,67 değer kazandı.