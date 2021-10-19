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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,86 değer kazanarak günü 1.429,85 puandan tamamladı.

Ekonomi 19.10.2021, 18:23
Borsa günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,16 puan artarken, toplam işlem hacmi 15 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,52 ve holding endeksi yüzde 0,67 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 1,74 ile turizm oldu.

Analistler, enflasyonist kaygıların gündemde kalmaya devam ettiğini, bu kapsamda yatırımcıların, odağını olası para politikası aksiyonlarına çevirdiğini belirtti.

Yarın ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamaları ve Fed'in Bej Kitap raporunun takip edileceğini bildiren analistler, veri gündeminde ise yurt içinin sakin olacağını, yurt dışında da Avro Bölgesi ve İngiltere'de enflasyon, Japonya'da dış ticaret verilerinin öne çıkacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.444 puanın direnç, 1.396 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.





#ekonomi
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