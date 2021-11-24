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Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi: "Görüşmeler neticesinde Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye’de yatırım yapmak üzere 10 milyar dolarlık bir fon ayırmış ve tahsis etmiştir."
Borsa günü rekor seviyede kapattı
Borsa, günü yüzde 1,55’lik yükselişle rekor seviyede tamamladı.
Ekonomi 24.11.2021, 18:24
Borsa, günü yüzde 1,55’lik yükselişle rekor seviyede tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,55’lik yükselişle tamamladı. Endeks 27,74 puan artışla 1.812,30 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Toplam işlem hacmi 47,7 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,95, holding endeksi de yüzde 1,74 değer kazandı.