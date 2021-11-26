Bitcoin son 6 haftanın en düşük seviyesine indi

Kripto para endüstrisinde satış dalgası bugün itibarıyla derinleşmeye devam ediyor. Özellikle Bitcoin ve Ethereum’da görülen düşüşler piyasayı resmen altüst etti.

Hindistan’ın kripto paralara yönelik yasak getireceği beklentileri son günlerde dijital varlıkların dalgalı bir seyir izlemesine neden oldu. Konuyla ilgili gelen son bilgilere göre Hindistan’ın kripto paralara yasak getirmeyeceği belirtilirken, bazı düzenlemelerin yapılacağı gündeme geldi.

Hindistan’da kripto paraların bir varlık sınıfı olarak tanımlanacağı ve emtia statüsüne sokulmasının muhtemel olduğu belirtiliyor. Bu gelişmeyle birlikte geçtiğimiz gün kripto paralarda toparlanma eğilimi görülmüştü.

Piyasadaki olumlu gelişmelerin etkisiyle Bitcoin dün 59 bin 398 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Bugün ise piyasada rüzgar tamamen tersine dönmüş durumda.

BITCOIN 6 HAFTANIN DİBİNDE

Bugüne ise 59 bin dolardan başlayan Bitcoin sabah saatlerinde satışların derinleşmesiyle birlikte 54 bin 252 dolara kadar geri çekildi. 6 haftanın en düşük seviyesine inen Bitcoin’de değer kaybı günlük bazda yüzde 7’yi aştı.

Altcoinlerin lideri Ethereum ise 4 bin dolar seviyesine kadar geri çekildi. Ethereum’da değer kaybı yüzde 10’un üzerine çıktı.

1 SAAT İÇERİSİNDE 300 MİLYON DOLAR BUHARLAŞTI

Yaklaşık 1 saat içerisinde 3 bin dolar düşen Bitcoin’de artan oynaklık kaldıraçlı işlemler yapan yatırımcıları da zora soktu. Zincir üstü veriler tasfiyelerin 1 saatte 300 milyon doları, günlük bazda ise 600 milyon doları aştığını gösteriyor.

YENİ VARYANT ENDİŞELERİ PİYASALARI ETKİLEDİ

Öte yandan Botsvana, Güney Afrika ve Hong Kong’da aşıya dirençli ve tehlikeli olabilecek yeni bir koronavirüs varyantının tespit edilmesi finansal piyasaları olumsuz etkiledi. Yeni varyant endişesinin kripto paralardaki satış furyasını tetiklediği belirtiliyor.

Kaynak: Milliyet.com / UZMANPARA