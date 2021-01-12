Bitcoin'de 146 bin dolarlık hedef hayal mi oldu?

JPMorgan Chase & Co.'ya göre ABD'nin Bitcoin Borsa yatırım fonuna (ETF) onayı konusu kısa vadede dijital paranın fiyatı üzerinde baskı oluşturabilir.

Bunun nedenini böyle bir araçtan gelecek rekabetin, dünyanın en büyük kripto para fonu Grayscale Bitcoin Trust'tan çıkışı tetikleyebilecek olması olasılığı olarak belirten kurum, ETF'in Grayscale'in etkin özelliğini azaltarak çıkışlara ve priminin net varlık değerine oranında düşüşe neden olabileceği olarak belirtiyor.

Nikolaos Panigirtzoglou'nun liderliğindeki JPMorgan stratejistlerine göre bu da Bitcoin'in fiyatında düşüşe neden olabilir.

Stratejistlerin Cuma günkü notunda, GBTC'den çıkış dalgalarının ve primindeki bir çöküşün Bitcoin için kısa vadeli negatif sonuçları olabileceğinin altı çizildi.

Bazı yorumcular ABD'de Bitcoin ETF'sinin onaylanması konusunu büyük ölçüde Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nda (SEC) yaşanan lider değişikliğine bağlı görüyorlar.

VanEck Associates Corp. Bitcoin'e dayalı bir ETF için yakın zamanda SEC'e başvuru yapmıştı.

JPMorgan stratejistleri Bitcoin ETF'sinin kripto paralar için uzun vadede pozitif bir gelişme olacağını düşünüyorlar.

En popüler kripto para Bitcoin'in fiyatı 8 Ocak'ta 42 bin dolara yaklaşmasının 31 bin dolar seviyesine kadar geriledi.