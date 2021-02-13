banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
İrem Derici'ye para cezası kesildi
İrem Derici'ye para cezası kesildi
"Tek doz yeterli" açıklaması tartışma yarattı
Gölge CIA
Gölge CIA" Stratfor'un 2050 Türkiye haritası Rusları kızdırdı...
Hakkını helar eder misin Ömer Halisdemir?
Hakkını helar eder misin Ömer Halisdemir?

Bin personel teyakkuzda

Orta Karadeniz Bölgesi’ni etkisi altına alan olumsuz hava şartları nedeniyle YEDAŞ, hava muhalefetine karşı bin personel ve 300 araç ile teyakkuza geçti.

Ekonomi 13.02.2021, 11:46
2
Bin personel teyakkuzda

Orta Karadeniz Bölgesi’ni etkisi altına alan olumsuz hava şartları nedeniyle YEDAŞ, hava muhalefetine karşı bin personel ve 300 araç ile teyakkuza geçti.

YEDAŞ etkisini gösterecek olumsuz hava şartlarına karşı Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerindeki enerji nakil hatlarında kesintisiz enerji arzı için gerekli donanım, malzeme ve araçları hazırda bekletiyor. Hizmet bölgelerinde olası bir kriz durumunda önceden tespit edilen noktalarda çalışanlara ek olarak alanında uzman bine yakın personel, herhangi bir olumsuzluk ile karşılaşmamak için teyakkuz durumuna getirildi.

Tüm önlemler alındı

YEDAŞ hava muhalefetine bağlı yaşanması muhtemel arıza yoğunluğu için bin personel, 300 araç ile sahada olacak. Buna karşılık anlık scada ve arıza takip sistemlerinin yönetilmesi için 40 kişilik kadro ofiste hazır bulundurulacak. Operasyonel faaliyetlerde herhangi bir aksaklık olmaması için hafta sonu tüm personelin ulaşılabilir olması yönünde bilgilendirmeler yapıldı. Bununla birlikte kritik olabilecek malzemeler özelinde koltuk ambarlarının tekrar kontrol edilmesi için aksiyonlar alındı. YEDAŞ kritik tüketicilerde uzun süreli kesintiler olması halinde kullanılması muhtemel 14 jeneratörü de il merkezlerinde hazır bekletiyor. Tüm ihtimalleri göz önüne alarak hazırlıklarını sürdüren YEDAŞ, yoğun kar yağışı neticesinde yolların yetkili kurumlarca açılamaması halinde iletim hatlarına giden güzergâhlarda kullanılmak üzere paletli kar araçları hazırda bulunduruyor.

7/24 kesintisiz hizmet

YEDAŞ’tan yapılan açıklamada, “160 kişilik temsilci ekibi ile 186 çağrı merkezine ulaşan tüm çağrılar 7/24 cevaplandırılarak arızalara anında müdahale edilecektir. Yoğun kar yağışının beklendiği dönemde yaşanabilecek anlık kesintiler için hızlı erişim sağlanabilmesi adına vardiya girişleri değiştirilmiş ve önemli saat aralığı çalışan sayıları yüzde 100 kapasiteye çıkarılmıştır. SMS ekibi güçlendirilerek anlık tüm kesintilerden tüketicilerimiz bilgilendirilecektir. 7/24 tüm ihbar, şikayet ve talepleri karşılayacağımız WeCall, WhatsApp, Webchat ve Websitesi gibi uygulama takip personel sayları artırılmıştır. Afet senaryosunun gerçekleşmesi durumunda, oluşabilecek iletişim kopukluklarının engellenmesi amacıyla yerel yönetim ve basın süreç ile ilgili bilgilendirilmiştir. Çağrı Merkezi’nin kriz durumunda bölgesel işlevselliğinin artırılması amacıyla, bilgilendirmeler; muhtarlara, belediyelere ve kaymakamlıklara sağlanacaktır” denildi.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 23 48
2. Beşiktaş 23 48
3. Fenerbahçe 23 48
4. Trabzonspor 23 42
5. Alanyaspor 23 41
6. Hatayspor 23 38
7. Gaziantep FK 23 38
8. Karagümrük 23 37
9. Antalyaspor 23 31
10. Malatyaspor 23 29
11. Sivasspor 23 28
12. Göztepe 23 26
13. Kasımpaşa 23 26
14. Rizespor 24 26
15. Erzurumspor 24 25
16. Konyaspor 22 24
17. Kayserispor 23 24
18. Başakşehir 23 24
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 22 18
21. Denizlispor 23 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 20 44
2. İstanbulspor 20 40
3. Samsunspor 20 40
4. Adana Demirspor 20 37
5. Altınordu 21 37
6. Tuzlaspor 20 36
7. Altay 20 35
8. Ankara Keçiörengücü 20 34
9. Bursaspor 20 30
10. Bandırmaspor 20 27
11. Adanaspor 20 24
12. Ümraniye 20 24
13. Boluspor 20 19
14. Akhisar Bld.Spor 20 19
15. Balıkesirspor 20 19
16. Menemen Belediyespor 20 19
17. Ankaraspor 21 13
18. Eskişehirspor 20 4
Takımlar O P
1. Man City 22 50
2. M. United 23 45
3. Leicester City 23 43
4. Liverpool 23 40
5. Chelsea 23 39
6. West Ham 23 39
7. Everton 21 37
8. Tottenham 22 36
9. Aston Villa 21 35
10. Leeds United 22 32
11. Arsenal 23 31
12. Southampton 22 29
13. Crystal Palace 23 29
14. Wolverhampton 23 27
15. Brighton 23 25
16. Newcastle 23 25
17. Burnley 22 23
18. Fulham 22 15
19. West Bromwich 23 12
20. Sheffield United 23 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 20 51
2. Real Madrid 22 46
3. Barcelona 21 43
4. Sevilla 21 42
5. Villarreal 22 36
6. Real Sociedad 22 35
7. Real Betis 22 30
8. Granada 22 30
9. Celta de Vigo 23 29
10. Levante 21 27
11. Athletic Bilbao 21 25
12. Valencia 22 24
13. Getafe 22 24
14. Cádiz 22 24
15. Osasuna 22 22
16. Deportivo Alaves 22 22
17. Eibar 22 20
18. Real Valladolid 22 20
19. Elche 21 18
20. Huesca 22 16