Biga Belediyesi’nde en düşük işçi maaşı 3 bin 552 lira oldu

Biga Belediyesi ve Biga Kent Hizmetleri A.Ş. ile Hak İş Konfederasyonu’na bağlı Hizmet İş Sendikası arasında kabul edilen toplu iş sözleşmesinde imzalar atıldı.

Biga Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri olumlu sonuçlandı. Biga Belediyesi çatısı altında Biga Kent Hizmetleri A.Ş.’ye bağlı olarak görev yapan 300 işçiyi kapsayan toplu sözleşmede en düşük maaş 3 bin 552 TL olarak belirlendi.

Biga Belediyesi’nde düzenlenen imza törenine Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Hizmet-İş Sendikası Çanakkale İl Başkanı Vedat Yılmaz ve temsilciler katıldı. Atılan imzaların ardından konuşan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, “Biga Belediyemiz iştiraki Biga Kent Hizmetleri A.Ş. bünyesinde görev yapan personellerimizle ilgili toplu iş sözleşmesini imzaladık. Önemli olan mutlu bir şekilde masada imza atabilmek ve işçimizin de mutlu olması. Çünkü biz bir aileyiz. Siz varsanız biz varız, siz varsanız Biga Belediyesi var anlayışıyla imzalarımızı attık. Sözleşmemizin Biga’mıza hayırlar getirmesini diler, tüm mesai arkadaşlarımıza çalışmalarında kolaylıklar dilerim” dedi.

Toplu iş görüşmelerinin yüksek zam oranı ile sonuçlandığını ifade eden Hizmet-İş Sendikası Çanakkale İl Başkanı Vedat Yılmaz ise yaptığı açıklamada, “Biga Belediyesi Kent Hizmetleri A.Ş. ile devam eden toplu iş sözleşmesi sonucunda alın teri kazanmıştır. En güzel toplu iş sözleşmesi masada yapılan toplu iş sözleşmesidir. Biga’mızda bu konuda çok şanslı. İşçilerimizin haklarını gözeten alın teri ve emeğinin karşılığını zamanında ödeyen bir Belediye Başkanımız var. Belediye Başkanımız Bülent Erdoğan sayesinde işçi ve emekçi kazanmıştır. Alın teri kazanmıştır. Biga Belediyesi işçileri enflasyon karşısında ezilmemiştir. Bugün toplu iş sözleşmesi imzaladığımız üyelerimiz için bereketli bir gündür. Bugün Biga Belediyesi Kent Hizmetleri A.Ş. bünyesinde çalışan 300 işçi kardeşimiz günlük yevmiye ve sosyal hakları ve ikramiyelerine işçi kardeşlerimizi mutlu edecek zam yapılmıştır. Bu zamlar ile birlikte en düşük işçi maaşı 3 bin 552 TL olmuştur. Tabi ki net maaştan hariç ikramiye, öğrenim yardımı, bayram yardımları ile birlikte bu rakam yükselmektedir. Aynı zamanda Biga Belediyesi bünyesinde çalışan kadrolu arkadaşlarımıza da ücret zammı ve sosyal haklarla birlikte yüzde 20 oranında zam gelmiştir. Toplu iş sözleşmesi toplantımızın ilk oturumda anlaşma sağlayarak işçinin alın teri üzerinden pazarlık etmeyen gönlü güzel adam Bülent Erdoğan’a Sendikam ve Konfederasyonum ve tüm İşçi arkadaşlarım adına teşekkür eder, sözleşmemizin Biga’mıza hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.