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BDDK açıkladı; Tüketici kredilerine düzenleme yapıldı

Genel vade sınırının 50 bin TL’nin üzerinde olan krediler için 36 aydan 24 aya indirilmesine karar verildi.

Ekonomi 17.09.2021, 16:10
BDDK açıkladı; Tüketici kredilerine düzenleme yapıldı

Genel vade sınırının 50 bin TL’nin üzerinde olan krediler için 36 aydan 24 aya indirilmesine karar verildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) kredilere ilişkin yeni bir düzenleme geldi. Daha önce 36 ay olarak belirlenen tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının kredi tutarı 50 Türk Lirasının üzerinde olan krediler için 36 aydan 24 aya indirilmesine karar verildi.

16 Eylül tarihinden önce kullandırılan bu kapsamdaki kredilerin borç bakiyelerinin 50 bin Türk Lirasının üzerinde olsa dahi borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla 36 ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilmesi de kararlaştırıldı.

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