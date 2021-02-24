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Bayramiçli elma üreticileri zor durumda

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde elma üreticileri sıkıntılı günler yaşıyor. Elmaların para etmediğinden yakınan üretici ve tüccarlar, depoların halen yüzde 80 dolu olduğunu belirtti. Elmacılar üreticileri, bunun sebebini büyük şehirlerde cumartesi pazarlarının kurulmamasına bağlıyor.

Ekonomi 24.02.2021, 12:02
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Bayramiçli elma üreticileri zor durumda

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde elma üreticileri sıkıntılı günler yaşıyor. Elmaların para etmediğinden yakınan üretici ve tüccarlar, depoların halen yüzde 80 dolu olduğunu belirtti. Elmacılar üreticileri, bunun sebebini büyük şehirlerde cumartesi pazarlarının kurulmamasına bağlıyor.

Çanakkale’nin Kazdağları eteklerinde bulunan Bayramiç ilçesinde, elma üreticileri ve tüccarları büyük sıkıntı yaşıyor. İlçenin önde gelen ürünlerinden olan, tadı ve kokusuyla nam salan Bayramiç elması, alıcı bulamadığı için depolarda bekletiliyor.

“Bizden çıkışı 2 lira, marketlerde 7-8 lira”

Yeni hasat sezonu yaklaşmasına rağmen elmaların depolarda beklediğini ve yeterli talep gelmediğini belirten üreticiler, ürünün para etmemesinden yakınıyor. Bu durumun sebebini İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde kurulan cumartesi pazarlarının pandemi nedeniyle kurulmamasına bağlayan üretici ve tüccarlar, tek kazananın market zincirle olduğunu dile getiriyor. Böyle giderse işin altından kalkamayacağını belirten elma üreticisi ve tüccarı Osman İnceoğlu, "Ülkenin en güzel, kaliteli elması burada üretiliyor. Şu güzelim elmanın bizden çıkış fiyatı 2 lira, çok ucuza gidiyor. İstanbul halinde 3 lira ama marketlerde 7-8 liraya gidiyor. Acilen pazarların açılması lazım, ihracat yolunun açılması veya hafta sonu pazarlarının açılması gerekiyor. Depolarımız ağzına kadar dolu. Ben hem üretici hem tüccarım. Üretici memnun değil, tüccar memnun değil, alıcı memnun değil, herkes perişan durumda. Zaman çok daraldı, yeni sezon geliyor. İstanbul’da hafta sonu pazarlarının açılmasını istiyoruz" dedi.

Elmalara alıcı bulamadıklarını belirten bir diğer üretici Mevlüt İnanç, "Malımıza alıcı bulamıyoruz. Hiç açılmamış depolarımız var. Bunun en büyük sebebi pazarların hafta sonları kapalı olması. Vatandaş hafta içi çalışıyor ve pazara gidemiyor. Hafta sonu da pazardan alışveriş yapamıyor ve markete yöneliyor. Marketten de fiyat yüksek diye ancak taneyle alıyor. Elmalar tüketilemiyor. Bu durumda elmaların üreticinin elinde kalmasına sebep oluyor. Parayı marketler kazanıyor. Bizden 2 liraya çıkan elma markette 8 liraya satılıyor. Tarlada gübresi, toplaması, ilacı, çalışanı derken elma para kazandırmıyor. Bu fiyat çiftçiyi kurtarmıyor ancak buna bile alıcı bulamıyoruz. Hafta sonu pazarlarının açılmasını istiyoruz yoksa biteceğiz" diye konuştu.

“Halimiz ne olacak bilemiyoruz”

Evciler Köyü’nden elma üreticisi Erkan İnan ise, "Bizim üretim masrafımız çok. Elmayı fahiş fiyata sattığımız söyleniyor. Bir kilo elmanın çiftçiye maliyeti 1,20 lira civarı. Satışımız 1,70-2 lira arası. Alan kişiler de nakliyeyle 3 liraya İstanbul haline sokuyor. Kimse para kazanmıyor. Gübre almış başını gitmiş, mazot olmuş 6 lira, işçi yevmiyesi olmuş 100 lira. Bir de alıcı bulamıyoruz. Halimiz ne olacak bilemiyoruz" diye konuştu.
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