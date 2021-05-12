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Başkentte ucuz baklava almak için vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu

Başkentte ucuz baklavayı duyan vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu.

Ekonomi 12.05.2021, 16:48
Başkentte ucuz baklava almak için vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu

Başkentte ucuz baklavayı duyan vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu.

Ankara’da bazı tatlıcıların baklava fiyatlarını piyasa fiyatından ucuz, kilosu 18 TL’den başlayan fiyatlarla satması vatandaşların ilgisini çekti. Onlarca kişi uzun kuyruklar oluşturarak, ucuz baklava alabilmek için saatlerce sırada bekledi. Sabahın erken saatlerinden itibaren beklemeye başlayan uzun kuyruklar, akşam geç saatlere kadar devam ediyor. Korona virüs tedbirlerinin aksama ihtimalinden dolayı baklava almaya gelen vatandaşlara kolluk kuvvetleri sık sık uyarılarda bulunuyor.

Baklava dükkanlarından birinde çalışan bir yetkili insanlardaki ’ucuz baklava kötü baklava, pahalı baklava iyi baklava" algısının artık eskide kalması gerektiğini ifade etti.
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