Başkan Şahin, “Türkiye’nin her yerinde Alanya Muzu olarak satılacak”

Alanya avokadosu, Alanya Yenidünyasının ardından coğrafi işaret alan Alanya Muzu için düzenlenen programda ALTSO Başkanı Şahin, “Alanya’da yetişen muz farklı isimlerle satılıyordu. Artık Türkiye’nin neresinde olursa olsun raflara Alanya muzu olarak çıkacak” dedi.

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’in girişimleriyle ilçede üçüncü kez bir ürün coğrafi işaret aldı. Yine Başkan Şahin’in girişimleri ile coğrafi işaret ile tescillenen avokado ve yenidünyanın yanına Alanya Muzu da eklendi. ALTSO konferans salonunda düzenlenen tanıtım toplantısına Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Türk Patent Kurumu Coğrafi İşaretler Daire Başkanı Hakan Kızıltepe, oda başkanları, kurum müdürleri, muhtarlar ve tarım sektörü temsilcileri katıldı. Araştırmacı Yazar ve Fotoğraf Sanatçısı Haşim Yetkin’in sunduğu lansmanda Alanya Muzunun tarihini içeren bir videolu sunum gerçekleştirildi.

“Çalıştık, mücadele ettik, davamızı kazandık”

Tarım sektörünün Alanya’nın lokomotiflerinden biri olduğunu bildiklerini belirten Başkan Şahin, “Alanya’nın lokomotif trenlerini biliyorduk. Başta turizm olmak üzere tarım ve emlak, inşaat sektörlerinde çeşitli çalışmalar yaptık. Tarım Alanyamızın her zaman lokomotifi olmuştur. Turizmin olmadığı dönemlerde de lokomotifi olmuştur. Aynı turizm gibi hep ilkleri başarmıştır. Bizde bu cesaretle yola çıktık. ‘Neden patentlerimiz yok? Neden Alanya’nın marka değerini yükseltmiyoruz?’ dedik. Toprağımızda tabiri caizse kan aksa can doğacak. Tropikal meyvelerin birçoğunu Alanya’da yetiştirebiliyoruz. Alanya Muzu bu patenti hak etmişti. Patent almak o kadar kolay değil arkadaşlar. Topraktaki elemente kadar kontrol ediliyor. Biz göreve geldiğimiz zaman Kaş’tan Gazipaşa’ya kadar Antalya’nın tamamında 5 adet coğrafi işaretli ürün vardı. Kardeşiniz 3 tane arkadaşlarıyla birlikte ekledi. Çalıştık, mücadele ettik, davamızı kazandık” dedi.

Türkiye’nin her yerinde artık Alanya Muzu olarak satılacağını dile getiren Başkan Şahin, “150 yıllık Alanya’nın simgesi olan muzun coğrafi işareti tescili denetim komisyonu hazırladık. Literatür taraması ve toprak meyve analizi yaptık. Tüm çalışmaların sonucunda Alanya’da pek yaygın yetiştirilen muzunun coğrafi işaretini aldık. Artık Türkiye’de Alanya Muzu olarak satılacak. Alanya’da yetişen muz farklı isimlerle satılıyordu. Artık Türkiye’nin neresinde olursa olsun raflara Alanya muzu olarak çıkacak. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

“Asıl iş bundan sonra başlıyor”

Üreticilere seslenen Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, “Alanya Muzunun tescilli coğrafi işareti almasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Bize en temelde olan üretici lazım. 1870’li yıllardan Alanya Muzunu bugüne kadar getiren herkese teşekkür etmek gerekiyor. Eğer bir yerde üretim varsa böyle bir çalışma olur. Bizler bugün Alanya Muzu ile coğrafi işaret alabiliyorsak bütün bu üreticiler sayesindedir. Asıl iş bundan sonra başlıyor. Bundan sonra bir birlik olarak bu coğrafi işaretli ürünleri Alanya markasına katkı olarak korunmalı, Türkiye’de ve Dünya’da pazarlanmalı” diye konuştu.

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin coğrafi işaret tescil sertifikasını Türk Patent Kurumu Coğrafi İşaretler Daire Başkanı Hakan Kızıltepe’nin elinden aldı.

(FK-İA-