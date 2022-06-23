Başkan Büyükkılıç’tan ’1 milyar TL ek bütçe’ müjdesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 1 milyar 800 milyon TL’lik bütçeye ilave olarak 1 milyar TL ek bütçeyi meclise taşıyacaklarının müjdesini vererek, “Yatırımdan yatırıma koşuyoruz. Biz bu şehrin sevdalısıyız ve hizmet etmeyi seviyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kadim kent Kayseri’ye layık hizmetleri ve yatırımları büyük bir özveri ve gayretle gerçekleştirdiklerini belirterek, Ağustos ayında yapılacak olan Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı’nda 1 milyar 800 milyon TL olan bütçeye ilave olarak 1 milyar TL’lik ek bütçenin meclise sunulacağını söyledi.

1 milyar TL ek bütçe geliyor

Kayseri’nin 16 ilçesi ile bir bütün olduğunu, yapılan çalışmalar ve hizmetlerde ‘biz kültürü’ ile hareket ettiklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “16 ilçemizi ilgilendiren konuları içeren, ağabey kardeş ilişkisi ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok güzel günler bizleri bekliyor. 30 büyükşehir arasında en fazla yatırım yaparak, yatırımdan yatırıma koşan bir şehiriz. Allah’ın izniyle Ağustos ayında mevcut bütçemize 1 milyar TL ek bütçeyi meclise getiriyoruz. Allah’ın izniyle karşılığımız da var, projelerimiz de devam ediyor. Yan kuruluşlarımız hariç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 1 milyar 800 milyon TL bütçesine 1 milyar TL ek bütçe geliyor. Bu müjdeyi şehrimize veriyoruz” diye konuştu.

16 ilçeyi bağrına basan yaklaşım ve hizmet anlayışı ile hareket ettiklerini kaydeden Başkan Büyükkılıç, “Biz bu şehrin sevdalısıyız. 16 ilçe belediyesi ile el ele gönül gönüle yatırımdan yatırıma koşuyoruz. Hizmet etmeyi seviyoruz ve insanlarımızın hizmetkârı olmayı kendimize görev biliyoruz. Bulunduğumuz yerlerde ne kadar daha çok yatırım ve hizmet ederiz ve gönüllerde yer ederiz mantığı ve yaşam tarzı ile hareket ediyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, 2021 yılında 1 milyar 800 milyon TL’lik bütçede çalışmaların gerçekleşme oranının yüzde 98’lere ulaşarak rekor kırdığını ve 30 büyükşehir içerisinde yatırımlar bağlamında, kaynaklarının yüzde 60’ını yatırımlarına ayıran bir belediye olarak birinci sırada yer aldıklarını da hatırlattı.