Balkan şehirlerinin belediye başkanları İstanbul’da

Balkan ülkelerinin belediye başkanları, B40 zirvesinde bir araya geldi. Zirvede 11 ülkeden 24 kentin belediye başkanları bir araya gelirken, balkan ülkeleri arasındaki sorunlar ve iş birlikleri ele alınacak.

11 ülkeden 24 kentin belediye başkanlarını bir araya getiren, 29-30 Kasım tarihleri arasında 2 gün sürecek, ’B40 Balkan Belediye Başkanları Zirvesi’ başladı. Zirvede birçok konu ele alınırken özellikle Balkan ülkeleri arasındaki yapabilecek iş birlikleri ve sorunların giderilmesi konuşulacak.

İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen zirveye Belgrad Belediye Başkanı Zoran Radojicic, Dıraç Belediye Başkanı Emiriana Sako, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kotor Belediye Başkanı Vladimir Jokic, Laktasi Belediye Başkanı Miroslav Bojic, Midilli Belediye Başkanı Stratis Kytelis, Patras Belediye Başkanı Konstantinos Peletidis, Potgoritsa Belediye Başkanı Ivan Vukovic, Sarayevo Belediye Başkanı Benjamina Karic, Skopje Belediye Başkanı Danela Arsovska, Split Belediye Başkanı Ivica Puljak, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başakanı Kadir Albayrak, Atina Belediye Başkanı Başkanı Kostas Bakoyannis, Selanik Belediye Başkanı Konstantinos Zervas, Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj ve Trikala Belediye Başkanı Dimitris Papastergiou katılım sağladı.

“Bu etkinlik balkanların geleceği için çok önemli kilometre taşı olarak tarihte yer alacaktır”

İstanbul’da yürüdüğünde pek çok kelimeyi anladığını dile getiren Split Belediye Başkanı Ivica Puljak, “Ortak bir geleneğimiz var. İç içe geçmiş kültürlerimiz var. Dünyada zorluklarda var. Bu zorlukların içerisinde yaşıyoruz. Bilim ve bilgi sayesinde pandemi ile en iyi şekilde başa çıkıyoruz. İnsanlık tarihinin en önemli zorluğu teknoloji ile bağ kurmak olabilir. Bu yüzyıl sadece bilgi yüzyılı olmayacak bilim yüzyılı da olacak. Dünyamız ise insanlık bakış açısı ile devam edecek. Şuna tam olarak inanıyorum başarılı olacağız. Bu etkinlik balkanların geleceği için çok önemli kilometre taşı olarak tarihte yer alacaktır” şeklinde konuştu.

“Balkan bölgesinin iş birliği vasıtasıyla, açıkları kapatma fırsatı var”

İstanbul ve Selanik’in yüzyıllardır ortak geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Selanik Belediye Başkanı Konstantinos Zervas, “Tarihi bir fırsat var önümüzde. İş birliği ve deneyim alışverişiyle sözde balkan sorunlarından çözümlerine ulaşabiliriz. Balkan bölgesi tarihte her zaman barış içinde yaşamış bölge olmadı. Bugün ise yeni zorluklarla karşı karşıyayız. Balkan bölgesinin iş birliği vasıtasıyla, açıkları kapatma fırsatı var. Ortak hedeflerimize ulaşmak bizlerin elindedir. Şehirlerimiz iş birliği yapabilir ve yapmalıdır. Bu zorluklara vereceğimiz cevaplarla, Avrupa ve balkanların yeni geleceğini belirleyeceğiz. Bugün hep birlikte burada fark oluşturabiliriz” ifadelerini kullandı.

“Biz şehirlerimize odaklanarak ilerlemeliyiz”

Bu birliği kurmak için geç kalmış olunsa da çok yol kat edebileceklerini ifade eden Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj, “Avrupa temiz şehir, serbest dolaşım demek. Biz bu projeleri kendi aramızda gerçekleştirdiğimiz zaman Avrupa gibi oluruz. Balkanlar bir süredir aile kurmuş durumda. Bizler işlemeyen aile olmayalım. Bazı dönemlerde hepimiz zarar gördük. Ülkeler bazında bazı sıkıntılarımız olabiliyor. Bence biz şehirlerimize odaklanarak ilerlemeliyiz. Şu an öyle bir noktadayız ki Asya’nın Avrupa’ya, Avrupa’nın Asya’ya ihtiyacı var. O yüzden hepimizin birbirine ihtiyacı var. Balkanlaşma demek iş birliği demek olsun. Bunun için önümüzde harika fırsat var.