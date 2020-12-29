Balıkesir’e 30 milyon liralık dev biyogaz yatırımı

Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen teknik üniversiteleri ve kuruluşları ile AR-GE çalışmaları yürüterek doğal kaynak israfının önüne geçmek için çalışan yerli enerji şirketi Renesco, yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Renesco, Balıkesir Karesi ilçesinde biyogaz yatırımı yaptı. Bu kapsamda 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren Karesi’nin Yaylabayır Mahallesi’nde günlük 30 MW hedefiyle elektrik üretimine başlayacak tesis yıllık 10.900 MW elektrik üretecek ve 5000 hanenin elektrik tüketimi bu tesisten sağlanacak. Ayrıca yıllık 15.000 ton organomineral gübre, Balıkesirli çiftçinin kullanımına sunulacak.

Deneme üretimleri başladı

Yatırım detaylarına ilişkin açıklamalarda bulunan Renesco CEO’su Başar Beyazoğlu, “Tesis gaz üretimi denemelerine Ekim ayında başladı. 1 Ocak 2021 itibarıyla da ürettiği elektriği satmaya başlayacak. Biyogaz üretim bölümü için yapılan yatırımın büyüklüğü ise yaklaşık 30 milyon Türk Lirası. İlerleyen süreçte tesisin yanına, biyogaz üretiminden arta kalan maddelerden gübre elde edilmesi için ayrı bir üretim alanı kuracağız. Çünkü Renesco olarak birincil hedefimiz, atık olarak tanımlanan milli değerimiz gübreyi geri dönüştürüp elektrik ve organik gübre olarak ekonomiye ve çevreye geri kazandırmak.” dedi.

Yatırımlar sadece Türkiye’de değil yurt dışında da devam edecek

Sektörlerin devamlılığının ve sürdürülebilirliğin sağlanmasında enerji tedarik zincirinin kilit rol oynadığına da dikkat geçen Başar Beyazoğlu, “Bu nedenle enerji verimliliğini ve kaynakların etkin kullanımını daima ön planda tutmak gerekir. Renesco olarak yaptığımız AR-GE ve artan yatırımlarımızla her bir atığı bir enerji değeri olarak görüyoruz. Yapılacak yatırımlarla kurulması planlanan tesislerimiz sayesinde biyogazdan elektrik üretimi ve gübre üretimi yapılarak yüksek mali değere sahip son ürünlerin piyasaya sunulmasını amaçlıyoruz. Doğal kaynak israfının önüne geçerken de küresel ekonomideki enerji yatırımlarının sürdürülebilirliğini sağlayarak, hem dünyada hem de ülkemizde enerjinin geleceğini sağlam temellere dayandırma gayesi taşıyoruz. Bu doğrultuda yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Sadece ülkemizde değil, yurt dışında da yatırımlar yapacağız.” ifadelerini kullandı.

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