Balıkesir sanayisinde araç kuyrukları oluştu

Türkiye genelinde gerçekleşen 17 günlük tam kapanma sonrası geçilen kontrollü normal hayata geçiş sürecinde sanayide bulunan iş yerleri de açıldı. Sındırgı sanayisinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Tam kapanmanın sona ermesi ile birlikte araç sahipleri tamircilerden randevu almasına rağmen sanayi sitesinde büyük bir yoğunluk oluştu. Esnaf, dükkanlarını açmalarının mutluluğunu yaşarken araç sahipleri de pandemi kurallarına dikkat ederek arızalarını gidermek adına günü sanayide geçirdi.

Sanayinin kapalı olması tarım sektörünü olumsuz etkiledi

Tam kapanmada sanayinin de kapanmasının tarım memleketi Sındırgı’da bazı kesimleri olumsuz etkilediğini belirten esnaf İsmail Karataş, “Yasaktan sonra bugün Sındırgı sanayisinde ilk çalışma günümüz. İşlerimiz çok yoğun. Ben bu yasak sürecinde sanayinin kapanmaması gerektiğini düşünüyorum. Sındırgımız tarım yeri olduğu için, tam şu anda tarıma başlangıç zamanı, traktörler, arabalar eski olduğu için çoğunlukla arıza yapıyor. Bu süreçte de biz kapandık, işler aksadı. Kapanmasaydı daha iyi olurdu ama yapacak bir şey yok, bir şekilde atlattık yani. Yoğun bir kalabalık var. 20 günlük birikmiş işlerin yoğunluğu var. Kalabalığı bekliyorduk zaten. Bugün işlerin sıkı olacağını düşünüyorduk. Düşündüğümüz gibi de oldu. Şu anda çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

Tam kapanma ile birlikte sanayi esnafının da kapalı olması işlerin birikmesine sebep oldu. Tarım işlerinin başlaması, ilçedeki galericilerin ve araç sahiplerinin işlerinin de yapılamaması açılma ile iş yükünü arttırdı. Esnaf, kapanma sürecinin virüsü atlatmak için olumlu olduğunu düşünse de, ilk gün yoğunluğu yüzleri de güldürdü.

Kapanma sürecinin virüsü atlatmak açısından faydalı olacağını ancak iş yükünün açılmayla birlikte arttığını belirten İbrahim Tink ise, “17 günlük kapanmadan sonra işler baya yoğun. Allah’ın izniyle bu hastalıktan da kurtulacağımızı zannediyorum. Müşterilerimizin de dikkat etmelerini söylüyoruz kendilerine. İnşallah kurtuluruz, milletimiz de kurtulur iyi olur. Yoğunluk da tabi olacak. 17 günlük kapanmadan sonra illaki oldu yani. Yarım kalan işlerimiz var. Ama acil durumlarda yolda kalana falan mümkün olduğu kadar özel izin alarak gidiyoruz, yardımcı oluyoruz. Ama tabi tornacı gerekiyor, kırılan yarılan bir şeyler oluyor, onun sıkışıklığı yani. İlk önce şu virüs illetinden bir kurtulalım. Biz işleri bir şekilde hallederiz. Sıkıntı yok” dedi.