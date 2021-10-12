Bakan Yanık: "İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için Ekim ayında 170 milyon TL yardım yapacağız”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Sosyal ve Ekonomik Destek (SED), her ay ailelerimizin hesaplarına düzenli yatırılıyor. İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için Ekim ayında 170 milyon 596 bin TL ödeme yapacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, çocukların desteklenmesi amacıyla ihtiyaç sahibi ailelere her ay yapılan SED yardımının hesaplara yatırılmaya başlandığını belirtti. Çocukların korunmasına yönelik hizmetlere önem verdiklerini dile getirerek, Bakanlığın bu amaçla sosyal hizmet modelleri bulunduğunu ifade etti.

SED hizmetinin çocukların korunması ve desteklenmesine yönelik uygulamalardan biri olduğunun altını çizen Bakan Yanık, "Çocuklarımızın ekonomik nedenlerden dolayı ailelerinden uzak kalmaları yerine aile bütünlüğünü koruyacak, onların eğitimlerini aksatmayacak destekler sağlıyoruz. Çocuklarımızın toplumsal hayata en sağlıklı şekilde katılması her zaman önceliklerimiz arasında geliyor. Bu çerçevede SED, her ay ailelerimizin hesaplarına düzenli yatırılıyor. İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için ekim ayında 170 milyon 596 bin TL ödeme yapacağız” açıklamasında bulundu.

SED kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere her bir çocuk için ortalama bin 259 TL destek verildiğini belirten Bakan Yanık, SED ödemelerinin 15 Ekim’e kadar tamamlanacağını ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, okulların açılması dolayısıyla ihtiyaç sahibi hanelerdeki çocukların eğitim masraflarının karşılanması ve eğitimlerinin desteklenmesi amacıyla geçen hafta Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarına toplam 186 milyon TL kaynak aktarıldığını da hatırlattı.