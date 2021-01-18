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Bakan Varank: 'Akkuyu, Türkiye'nin 60 yıllık hayali'

Ekonomi 18.01.2021, 13:05
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Bakan Varank: 'Akkuyu, Türkiye'nin 60 yıllık hayali'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Akkuyu Nükleer Güç Santralinin Türkiye’nin 60 yıllık hayali olduğunu söyledi.

 “Burada kazandığınız kabiliyetler sizin sanayinize çağ atlatabilir” diyen Varank, çığır açıcı teknolojilerde gelişmek için mutlaka nükleer teknolojilerde kabiliyet kazanmak gerektiğini vurguladı. Varank, “Türkiye'yi nükleer teknolojilerde de üreten bir ülke haline getirebilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Mersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santralinde (NGS) incelemelerde bulunarak, Akkuyu Nükleer A.Ş. yetkililerinden bilgi aldı. Bakan Varank'a, Akkuyu NGS ziyaretinde Mersin Valisi Ali İhsan Su eşlik etti. İdari binada Akkuyu Nükleer A.Ş. Kamu Kurumları ile İlişkiler ve Uluslararası Yönetici Direktörü Aleksei Frolov, Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergei Butckikh ve diğer yetkililerle basına kapalı bir toplantı gerçekleştiren Bakan Varank, daha sonra inşaat sahasında gazetecilere açıklama yaptı.

“Burası, Türkiye'nin 60 yıllık hayali”

Akkuyu NGS inşaatını ziyaret ettiklerini belirten Varank, “Burası, Türkiye'nin 60 yıllık hayali. Kamuoyu çok bilmiyor ama bu alanın lisansı 1976 yılında verilmiş. O tarihten bu tarihe kadar burada bir nükleer santral yapılamamış. O da bizim iktidarımıza, Cumhurbaşkanımıza nasip oldu. Burası 10 kilometrekarelik bir alan ve 100 megawatt gücüne sahip, 4 reaktörden oluşan Türkiye'nin ilk nükleer santralinin inşaatı burada devam ediyor” diye konuştu.

“Yerlileşme ile ilgili sıkı bir çalışma yapıyoruz”

Akkuyu NGS inşaatını yapan yetkililerle bir toplantı yaparak sürecin nasıl ilerlediğini değerlendirdikleri bilgisini veren Varank, “Bu santralin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını ilgilendiren önemli noktaları var. Bunların başında ‘yerlileşme' konusu geliyor. Biz burada sadece bir santral inşa edilmesini elbette arzu etmiyoruz. Burada inşa edilen santralle birlikte acaba Türk sanayisi neler kazanabilir, yerli tedarikçiler nasıl geliştirilebilir, burada yerli katma değeri nasıl artırabiliriz, onunla ilgili sıkı bir çalışma yapıyoruz. Burada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez'in olağanüstü bir hassasiyeti var. Bugün de arkadaşlarla bunu değerlendirdik. Acaba buradaki bu kabiliyetleri kazanacak yerli tedarikçileri Rosatom başka projelerinde değerlendirebilir mi, burada kabiliyet kazanan firmalarımız hem buraya tedarikçi olup hem dünyaya mal satabilir mi, buradaki iş gücünün eğitimiyle nasıl kendi iş gücümüzü nükleer konusunda ileri noktalara getirebiliriz; bütün bunların değerlendirmelerini yaptık” ifadelerini kullandık.

“Burada kazandığınız kabiliyetler sizin sanayinize çağ atlatabilir”

Nükleer enerjinin çok önemli ve hassas olduğunun altını çizen Varank, “Eğer dünyanın ilk 10 ekonomisi olma hedefini gözetiyorsanız mutlaka nükleer enerjiye ihtiyacınız var. Bundan daha da önemlisi; nükleer teknolojilerin sanayinin alt alanlarında gerçekleştirdiği etkileşim çok değerli. Burada kazandığınız kabiliyetler sizin sanayinize çağ atlatabilir. Eğer çığır açıcı teknolojilerde gelişmek istiyorsanız mutlaka nükleer teknolojilerde kabiliyet kazanmanız gerekiyor. Biz de bugün Akkuyu'da hem arkadaşlarımızla bunları değerlendirdik hem de gerçekten çok etkileyici, devasa bu inşaatı ziyaret ettik. İnşallah 2023 yılının sonunda ilk reaktör devreye alınacak ve burada elektrik üretilmeye başlanacak. Biliyorsunuz Türkiye'nin önümüzdeki dönemlere dönük yeni nükleer santral projeleri var. Bunları değerlendiriyor. Tabi ki buralarda kendi kabiliyetlerimizi, kendi teknolojilerimizi devreye alabilmemiz için bu ilk nükleer santral projesi bize önemli kazanımlar sağlıyor. Bunları da değerlendirerek Türkiye'yi nükleer teknolojilerde de üreten bir ülke haline getirebilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Bakan Varank, açıklamalarının ardından beraberindekilerle birlikte Akkuyu NGS inşaat sahasını gezerek, incelemelerde bulundu.

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