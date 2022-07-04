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Bakan Nebati'den enflasyon mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Bakan Nebati, "Önümüzdeki dönemde para ve maliye politikalarının güçlü eşgüdümünün yanı sıra mal ve hizmet piyasalarında rekabet ve verimliliği artıracak yapısal politikaları hayata geçirerek fiyat artışlarının düşürülmesi hedeflenmektedir" şeklinde açıkladı.

Ekonomi 04.07.2022, 14:34
Bakan Nebati'den enflasyon mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin Twitter hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

Finansal piyasalarda istikrarı artırmaya yönelik attığımız adımlara rağmen başta enerji ve tarım ürünleri olmak üzere küresel Emtia fiyatlarındaki yüksek artışların devam etmesi, ülkemizde de Haziran ayında enflasyonun yüzde 4,95 gerçekleşmesinde etkili olmuştur.

Böylece, 2022 yılında kümülatif bazda asgari ücrete yüzde 94,6 oranında, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerine yüzde 85,5 oranında, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 78,6 oranında artış yaptık.

Önümüzdeki dönemde para ve maliye politikalarının güçlü eşgüdümünün yanı sıra mal ve hizmet piyasalarında rekabet ve verimliliği artıracak yapısal politikaları hayata geçirerek fiyat artışlarının düşürülmesi hedeflenmektedir.

#bakan nebati #Hazine ve Maliye Bakanı #enflasyon
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