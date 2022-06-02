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Bakan Muş ihracat rakamlarını açıkladı!

Mayıs ayı ihracatı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 15,2 artışla 19 milyar dolara ulaştı. Bu tüm zamanların en yüksek Mayıs ayı ihracatı oldu. Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Mayıs ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 15,2 artışla 19 milyar dolara ulaşmıştır. Bu tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracatıdır." dedi.

Ekonomi 02.06.2022, 10:44 02.06.2022, 10:58
Bakan Muş ihracat rakamlarını açıkladı!

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, mayıs ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bakan Muş, "İhracatta güçlü performansımızı Mayıs ayında da sürdürdük. Mayıs ayı ihracatımız, %15,2 artışla 19 milyar $ oldu. Bu tüm zamanların en yüksek Mayıs ayı ihracatıdır. 2022 yılında, ilk 5 ayın tamamında en yüksek aylık ihracat değerine ulaştık ve beşte beş yaptık. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

#ihracat #Mayıs ayı
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