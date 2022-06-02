Bakan Muş ihracat rakamlarını açıkladı!

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, mayıs ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bakan Muş, "İhracatta güçlü performansımızı Mayıs ayında da sürdürdük. Mayıs ayı ihracatımız, %15,2 artışla 19 milyar $ oldu. Bu tüm zamanların en yüksek Mayıs ayı ihracatıdır. 2022 yılında, ilk 5 ayın tamamında en yüksek aylık ihracat değerine ulaştık ve beşte beş yaptık. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.