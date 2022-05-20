Bakan Dönmez: ’’Çevrecilikse işte çevrecilik. Bu işler icraatla oluyor, lafla değil. Birilerinin çevrecilik adı altında hükumet yıkma gayretlerini Gezi’de görmüştük. Şimdi Atatürk Havalimanı’nda yapılacak millet bahçesi için yaptırmayız diyenler sıraya gi

Bakan Dönmez: ’’Çevrecilikse işte çevrecilik. Bu işler icraatla oluyor, lafla değil. Birilerinin çevrecilik adı altında hükumet yıkma gayretlerini Gezi’de görmüştük. Şimdi Atatürk Havalimanı’nda yapılacak millet bahçesi için yaptırmayız diyenler sıraya girdi. İstanbul’a yeni bir yeşil alan kazandırma gayretinde olanları engellemeye çalışıyorlar. İçerisinde milletimizin sporunu yapacağı, sevdikleriyle birlikte vakit geçireceği, dinleneceği bir mekân planlanıyor.’’