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Bakan Bilgin: ''Temmuzda düzenleme yapacağız''
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli maaşları ve kamu çalışanlarının özlük haklarına ilişkin düzenlemelerin tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.
Ekonomi 17.05.2022, 11:41
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Bilgin, "Ücretlilerin enflasyon karşısındaki kayıplarını giderecek çalışmalar önümüzde. Temmuzda yapacağımız düzenlemeler var.
Emeklilerin maaşlarını, kamu çalışanlarının özlük haklarını düzenleyen çalışmaları tamamlamak üzereyiz" dedi.