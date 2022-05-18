Ayder balı "Coğrafi İşaret Tescili" aldı

Çamlıhemşin ilçesine bağlı 1800- 2300 rakımları arasında yer alan Ayder Yaylası’nda üretilen Ayder balının coğrafi işaret tescili alması ile birlikte Rize, coğrafi işaret tescilli ürün sayısını 13’e çıkardı. 30 yıl önce kurulan Ayder Tarımsal Bal ve Turizm Kooperatifi tarafından 6 yıl önce Hacettepe Üniversitesi iş birliği ile yapılan çalışmalar sonucunda uluslararası bilimsel yayınlarla da Ayder balının ve poleninin değeri bilimsel olarak tescil edilmişti.

Vali Kemal Çeber, kendine özgü birçok ürünü olan Rize’nin coğrafi işaret tescili ürün sayısının artması için çalışmalara devam ettiklerini belirterek, “İlimiz coğrafi yapısı gereği birçok güzelliği içeresinde barındıran ülkemizin nadide şehirlerindendir. Bizlerde var olan bu güzelliklerimizi ve ürünlerimizi ilimizin birer marka değeri yapmak için coğrafi işaret tescili alanında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Coğrafi işaret, illerin kendilerini yöresel anlamda tanıtmaları ve marka değer oluşturmaları anlamında çok önemlidir. İlimizin turizm alanında en önemli marka değeri olan Ayder Yaylası Balının da coğrafi işaret tescil belgesini almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Böylece ilimiz, coğrafi işaret tescilli ürün sayısını 13’e çıkarmış olduk. Başvuruları devam eden ürünlerimiz de var. İnşallah onlarınca tescilini tamamlayarak bu sayıyı daha yukarılar taşıyacağız” dedi.

Rize’nin coğrafi işaretli ürünleri 13’e çıktı

Daha önce Coğrafi İşaret Tescili alan Rize bezi, Çayeli kuru fasulye yemeği, Derepazarı pidesi, Rize simidi, Rize baston ekmek, Rize kavurması, Anzer balı, Rize çayı, Rize muhlaması, Rize pepeçurası, Rize enişte lokumu, Hemşin çorabının ardından Ayder balı da bu unvana sahip olunca Rize’nin Coğrafi İşaret Tescilli ürünlerinin sayısı 13’e yükseldi.

5 ürünün incelemesi devam ediyor

Öte yandan coğrafi işaret tescili başvuru yapılmış olan Rize kokulu üzüm pekmezi, Fındıklı sepeti, İyidere pileki taşı, Hemşin karakovan balı ve Çayeli koloti peynirinin ise değerlendirme süreçleri devam ediyor.