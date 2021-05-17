AVM yatırımının geri dönüşü 20 yılın üzerine çıktı!

2020 yılından itibaren pandemi şartlarında perakende sektörüne “çok büyük destek" verdiklerini belirten Baştürk, “25 milyar TL’lik gelirimizin 9-10 milyar TL’sini almadık.”dedi

Bloomberg HT’ye konuk olan İsfanbul AVM Yönetim Direktörü Kemal Baştürk, uzun bir aranın ardından açılan AVM’ler ve kademeli normalleşme uygulamaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Baştürk, Mart 2020 döneminde AVM’lerin uzun süreli kapalı kalmasının ardından, 17 günlük kapalı ile 2021’in yılın en uzun süreli kapanmasını yaşadıklarını belirtti. Alışveriş merkezlerinin hafta içi 10:00-20:00 saatleri arasında faaliyette olacağını söyleyen Baştürk, AVM’lerin hafta sonu kapalı olacağını aktardı.

Yeme içme noktalarının sınırlandırılmış şartlarla hizmet vereceğine dikkat çeken Baştürk, AVM’lerde bulunan yeme içme firmalarının hafta içi 07:00-20:00 saatleri arasında gel-al ve paket servis yöntemiyle faaliyet göstereceğini, saat 20:00-24:00 saatleri arasında ise sadece paket servis yapacaklarını söyledi. Baştürk, sinema, eğlence ve spor alanlarının kapalı olacağını ve bu kısıtlamaların sektör adına büyük sınırlamalar getirdiğini vurguladı.

“25 milyar TL’lik gelirimizin 9-10 milyar TL’sini almadık"

Baştürk, 2000’li yılların başında alışveriş merkezlerinin 5 ila 10 yıl arasında geri dönüşüm projeksiyonuyla yatırım içerisine girdiklerine dikkat çekerek, 2015 yılı sonrası yapılan alışveriş merkezlerinde bu sayının 20 yılın üzerine çıktığını belirtti. Baştürk, Türk Lirası üzerinden mağazaların kiralanması hakkında ise, “2018 yılında Dövizle kiralamanın yasaklanması, borçlanmamızın ise döviz ile olması sektöre büyük bir darbe vurmuştu.” dedi.

2020 yılından itibaren pandemi şartlarında perakende sektörüne “çok büyük destek" verdiklerini açıklayan Baştürk, “25 milyar TL’lik gelirimizin 9-10 milyar TL’sini almadık.” dedi. Bu kapalı dönemde mağazalardan kira almadıklarını aktaran Baştürk, perakende sektörüne destek olduklarını fakat kendi borçlanmalarında ise devlet katkılı bir yeniden yapılandırmanın gerçekleşmediğini söyledi.