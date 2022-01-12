ATO Başkanı Baran, üye işletmeleri ziyaret etti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO’nun Kızılay ve İzmir Caddesi bölgesinde faaliyet gösteren üye işletmelerini ziyaret etti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO’nun Kızılay ve İzmir Caddesi bölgesinde faaliyet gösteren üye işletmelerini ziyaret ederek, ticari faaliyetleri ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kentsel düzenleme çalışmalarının ticarete etkileri hakkında bilgi aldı.

ATO Başkanı Baran’a ziyaretinde, ATO Başkan Yardımcısı ve Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Koç, ATO Meclis ve Komite üyeleri ile Kızılay İzmir Caddesi İş Adamları Derneği üyeleri eşlik etti.

İşletmeleri tek tek ziyaret ederek, iş hacimleri, müşteri yoğunluğu, finansman ihtiyaçları konusunda üyelerin görüşlerini alan ve önerilerini dinleyen Baran, ziyaretlerinin ardından İzmir Caddesi’nde toplanan iş insanlarına hitap etti. Baran, ATO olarak üyelerinin Komiteler üzerinden aktardığı tüm sorunların çözümüne yönelik faaliyet yürüttüklerini söyledi.

Ankara’nın ticari, ekonomik ve sosyal gelişimi üzerine çalışmalar yaptıklarını anlatan Baran, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kent merkezinin canlandırılmasına yönelik çalışmalarından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. Baran, “İzmir Caddesi’nde başlayan bu çalışmaların Ulus, Tunalı Hilmi ve Bahçelievler gibi ticarete merkez olmuş bölgelerimize yayılarak devam etmesini istiyoruz” diye konuştu. Kent merkezinde ticari hayatın canlanmasına yönelik önerilerini ilgili kurum ve kuruluşlara ilettiklerini bildiren Baran, “Şehrin tarihinden, ruhundan eksiltmeden, ticaretin canlandığı kent merkezleri oluşturmak için çalmadık kapı bırakmadık. ATO olarak özellikle Ankara’nın tarihi değere sahip mekanlarındaki ticareti artırmak ve eski iş hacmine ulaştırmakla ilgili gayretin içerisinde de olmaya devam ediyoruz” dedi.

Baran’ın ardından konuşan ATO Başkan Yardımcısı ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da, Ankara’da ticari hayatın gelişimine verdikleri önemi “Her bir işletmenin dükkanını siftahla açılmasını kendi siftahımızmış gibi önemsediğimiz bir ticari hayatı planlanma sürecindeyiz” sözleriyle ifade etti.

Yılmaz, İzmir Caddesi ve civarının kültür sanat ekonomisiyle taçlandırılmasını arzuladıklarını anlatarak, “Caddenin sokak defilelerinden, konserlere, sinema-tiyatro festivallerinden imza günlerine kadar birçok etkinliğin yapıldığı, 7/24 yaşayan bir merkeze dönüşmesini ve tek bir tacirin bile dükkanını siftahsız kapatmamasını istiyoruz” dedi.