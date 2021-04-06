ATO Başkanı Baran: “Kurumlar vergisindeki artış yatırım iklimini bozar”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündeminde yer alan Kurumlar Vergisi’nin 2021 yılı için yüzde 25’e yükseltilmesinin Türkiye’nin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyüme hedefine uygun bir gelişme olmadığını belirterek, “Kurumlar Vergisindeki artış yatırım iklimini bozar” dedi.

ATO Başkanı Baran, yüzde 20 olan Kurumlar Vergisi oranının TBMM’ye sunulan torba kanun teklifinde 2021 yılı için yüzde 25’e, 2022 yılı için ise yüzde 23’e yükseltilmek istenmesini değerlendiren bir basın açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reformları Paketi’nde yatırım ve üretimi desteklemeyi temel alan bir anlayışın hakim olduğunu hatırlatan Baran, vergi oranındaki artışın yatırımları desteklemekten uzak bir adım olacağını söyledi.

Türkiye’de yaklaşık 99 bini Ankara’da olmak üzere toplam 939 bin kurumlar vergisi mükellefi olduğunu kaydeden Baran, kurumlar vergisi gelirlerinin toplam vergi gelirleri içindeki oranının 2019 yılında yüzde 7,9 düzeyinde olduğunu bildirdi. Genel vergi geliri düzeyini büyük ölçüde etkilemeyecek bu kararın, işletmeler açısından önemli bir yük oluşturacağını ifade eden Baran, “Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte işletmeler bir yandan değişime ayak uydurmak, bir yandan varlıklarını devam ettirmek bir yandan da istihdamı korumak için çalışıyor. Bu süreçte üretim için gerekli dinamizmi kazanmak açısından vergi yükünün azaltılması beklenirken tam tersine artış yönünde çalışma yapılması yatırımcının moralini bozan bir gelişme oldu” dedi.

İktisatçıların yüksek vergi oranlarının vergi gelirlerinde azaltıcı etki oluşturduğuna dair teorilerini doğrulayan sonuçların görüldüğünü hatırlatan Baran, “Küresel ekonomideki sorunlara rağmen büyümeyi sürdürmek, istihdamı artırmak, enflasyonla mücadeleye devam etmek ve nihayetinde makroekonomik istikrarı güçlendirmenin yollarından biri de vergi politikalarıdır. Vergi oranlarının, yatırımı teşvik ederken kayıtdışılığı azaltacak ve üretim ve istihdamı artacak şekilde düzenlenmesi gereklidir. Bunun da yolu vergi oranlarını düşürmektir” diye konuştu.

Baran, vergilendirme dönemi başlamışken yapılacak artışın, yatırım planlamasını önceden yapan yatırımcılar için moral bozucu bir gelişme olduğunu da belirterek, “Hükümetimiz kurumlar vergisi oranının yükseltmek yerine tam tersi düşürerek hem kayıtdışı ekonomi ile mücadeleyi etkinleştirmeli hem de sermaye birikimine imkan vererek ekonomik kalkınmaya katkı sağlamalıdır” dedi. Baran, kurumlar vergisi oranlarının yükselmesinin yabancı yatırımcı için de caydırıcı etki yapabileceğini söyledi.