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Ata tohumları Ordu’da hayat buluyor

Karadeniz Bölgesi’nin ilk ve tek Biyo-İnovasyon Merkezi Ordu’da kuruldu. Ulubey ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi’nde faaliyete geçen Biyo-İnovasyon Merkezi’nde incelemelerde bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Bu merkezde yapılacak olan çalışmalar ile iklim koşullarından bağımsız olarak yılın tamamında üretim yapma imkânı sağlanırken aynı alanda 10-12 kat daha fazla üretim yapılabileceğiz” dedi.

Ekonomi 01.12.2021, 12:26
Ata tohumları Ordu’da hayat buluyor

Karadeniz Bölgesi’nin ilk ve tek Biyo-İnovasyon Merkezi Ordu’da kuruldu. Ulubey ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi’nde faaliyete geçen Biyo-İnovasyon Merkezi’nde incelemelerde bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Bu merkezde yapılacak olan çalışmalar ile iklim koşullarından bağımsız olarak yılın tamamında üretim yapma imkânı sağlanırken aynı alanda 10-12 kat daha fazla üretim yapılabileceğiz” dedi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in tarım alanında başlattığı yenilikçi çalışmalar aralıksız sürüyor. Yeni fikirleri desteklemek ve tarımın gelişimine katkı sağlamak amacıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Ulubey ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi’nde faaliyetlerine başlayan Karadeniz’de ilk ve tek olan Biyo-İnovasyon Merkezi, hem modern tarıma geçişte önemli bir eksikliği gideriyor hem de girişimciler için uygun laboratuvar ortamı sağlıyor.

Üretim 10-12 kat artacak

Biyo-İnovasyon merkezinde incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, bu merkezde yapılacak çalışmalarla birlikte, iklim koşullarından bağımsız olarak yılın tamamında üretim yapma imkanı sağlanabileceğini söyledi. Başkan Güler, “Kendi ürettiğimiz tohumların ata tohumlarını elde ettik. Bunların içerisinde kırmızı mısır, kabak ve fasulye gibi ürünler var. Bunlar aşağı yukarı bölgemizin 100 yıllık ürünleri. Bu merkezde 70’in üzerinde tohum oluşturduk. Ayrıca bu ürünlerden bir tohum bankası oluşturacağız. Bu merkezle birlikte, 10-12 kat daha fazla üretim yapılabileceğiz. Bunlar hem zenginliğimizi artıracak hem de işsizliğe çözüm üretecek” dedi.

İlaç ve kozmetik ürünleri çalışmaları yapılıyor

Başkan Güler, “Biyo-İnavosyon merkezinde ayrıca, tıbbi aromatik bitkileri de değerlendiriyoruz. Bunların içerisinde lavanta, pasiflora gibi çok kıymetli ürünler var. Bu bitkilerin konsantrelerini elde ediyoruz. Damıtıyoruz. Yağlarını çıkartıp, özlüklerini oluşturuyoruz. İlaç olarak kozmetik ve seyreltik sıvılarından da sabun denemeleri yapıyoruz. Burada ilaç ve kozmetik başta olmak üzere katma değeri yüksek ürünler çıkarıyoruz. Fındıkla mukayese edildiğinde, fındığın dönümünden 2 bin, 2 bin 500 lira kazanırken, bu ürünlerin dönümünden 30-35 bin lira dönüm kazanma imkanımız var” diye konuştu.

Üretilmesi zor bitkiler bu merkezde hayat buluyor

Ana faaliyet alanı Doku Kültür Laboratuvarı olan Biyo-İnovasyon Merkezi’nde Distilasyon Ünitesi, Topraksız Tarım Ünitesi, Dikey Tarım Ünitesi, Ata Tohum Ünitesi ve Eğitim Ünitesi yer alıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Doku Kültürü Laboratuvarında, açık alanda yetiştirilmesi zor olan veya mümkün olmayan bitki türlerinin fide ve fidanlarının steril ortamda, kısa sürede çok fazla sayıda üretilmesi ve üreticilerin bu bitkilere kolay ve hızlı erişim sağlamalarını hedeflerken seri üretim ile Ordu’nun bu anlamda bir merkez haline gelmesi amaçlanıyor.

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