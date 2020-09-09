Assan Hanil’in tesislerine güvenli üretim sertifikası
OTOMOTİV ANA PARÇA TEDARİK SEKTÖRÜNÜN ÖNDE GELEN ÜRETİCİLERİNDEN ASSAN HANİL’İN İZMİT, BURSA VE AKSARAY’DAKİ TESİSLERİNE, KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ, HAYATA GEÇİRDİĞİ UYGULAMALAR VE DÜZENLEMELER NETİCESİNDE GÜVENLİ ÜRETİM SERTİFİKASI VERİLDİ.
Otomotiv ana parça tedarik sektörünün önde gelen üreticilerinden Assan Hanil’in İzmit, Bursa ve Aksaray’daki tesislerine, koronavirüs önlemleri, hayata geçirdiği uygulamalar ve düzenlemeler neticesinde güvenli üretim sertifikası verildi.
Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) hazırladığı ’Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu’nda belirtilen tüm şartları sağlayan ve Kibar Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Assan Hanil’in İzmit, Bursa ve Aksaray’daki üretim tesislerine yapılan denetimler sonucunda, TSE tarafından ’COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi’ verildiği açıklandı.
Koronavirüs salgınını yakından takip edip, tüm önlemleri aldıklarını belirten Assan Hanil Genel Müdürü Atacan Güner, ’’Şirket olarak kurulduğumuz günden bu yana dünya standartlarında kalitede sürdürülebilir üretim anlayışı ve inovasyona odaklandık. Pandemi sürecinin en başından beri çalışmalarımızı büyük bir hassasiyet ve titizlikle yürütüyoruz. Aldığımız önlemler ve hayata geçirdiğimiz uygulamalar neticesinde TSE tarafından yapılan denetlemeler sonucu verilen ‘Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni almaya hak kazandık. Önümüzdeki süreçte de üst düzey tedbirleri alarak üretmeye ve ülke ihracatına katkı sağlamaya devam edeceğiz’’ açıklamasında bulundu.
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