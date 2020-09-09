Assan Hanil’in tesislerine güvenli üretim sertifikası

Otomotiv ana parça tedarik sektörünün önde gelen üreticilerinden Assan Hanil’in İzmit, Bursa ve Aksaray’daki tesislerine, koronavirüs önlemleri, hayata geçirdiği uygulamalar ve düzenlemeler neticesinde güvenli üretim sertifikası verildi.

Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) hazırladığı ’Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu’nda belirtilen tüm şartları sağlayan ve Kibar Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Assan Hanil’in İzmit, Bursa ve Aksaray’daki üretim tesislerine yapılan denetimler sonucunda, TSE tarafından ’COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi’ verildiği açıklandı.

Koronavirüs salgınını yakından takip edip, tüm önlemleri aldıklarını belirten Assan Hanil Genel Müdürü Atacan Güner, ’’Şirket olarak kurulduğumuz günden bu yana dünya standartlarında kalitede sürdürülebilir üretim anlayışı ve inovasyona odaklandık. Pandemi sürecinin en başından beri çalışmalarımızı büyük bir hassasiyet ve titizlikle yürütüyoruz. Aldığımız önlemler ve hayata geçirdiğimiz uygulamalar neticesinde TSE tarafından yapılan denetlemeler sonucu verilen ‘Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni almaya hak kazandık. Önümüzdeki süreçte de üst düzey tedbirleri alarak üretmeye ve ülke ihracatına katkı sağlamaya devam edeceğiz’’ açıklamasında bulundu.