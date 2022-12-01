Asgari ücret tespit komisyonunun çalışma takviminin belirleneceği toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında başladı. Toplantıya Bakan Vedat Bilgin, TİSK Genel Başkanı Özgür Burak Akkol ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay katılıyor. Ayrıca toplan

Asgari ücret tespit komisyonunun çalışma takviminin belirleneceği toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında başladı. Toplantıya Bakan Vedat Bilgin, TİSK Genel Başkanı Özgür Burak Akkol ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay katılıyor. Ayrıca toplantı öncesi bakanlık binasına AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’da ziyarette bulundu.