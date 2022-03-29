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Artık alkol değil zam sarhoş edecek! İçki ve sigaraya büyük zam...
1 Nisan'da sigara gruplarında, en az 4, en fazla 6 TL zam bekleniyor. 2 Nisan'da ise alkole zam bekleniyor.
Ekonomi 29.03.2022, 10:38
Edinilen bilgiye göre 1 Nisan'da sigaralara 2 Nisan'da da alkollü içeceklere büyük zam yapılacak.
4 - 6 TL ARASINDA ZAM BEKLENİYOR
1 Nisan itibariyle tüm sigara gruplarında, en az 4 en fazla 6 TL zammın uygulanacağı sigara dağıtıcıları ve satıcılarına haber verildiği ileri sürüldü. Sigara fiyatlarına Ocak ayındaki çifte zammın ardından 14 -15 Mart tarihlerinde 2 lira zam gelmişti. Alkollü içeceklere de 2 Nisan'da zam var.