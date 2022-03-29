Artık alkol değil zam sarhoş edecek! İçki ve sigaraya büyük zam...

Edinilen bilgiye göre 1 Nisan'da sigaralara 2 Nisan'da da alkollü içeceklere büyük zam yapılacak.

4 - 6 TL ARASINDA ZAM BEKLENİYOR

1 Nisan itibariyle tüm sigara gruplarında, en az 4 en fazla 6 TL zammın uygulanacağı sigara dağıtıcıları ve satıcılarına haber verildiği ileri sürüldü. Sigara fiyatlarına Ocak ayındaki çifte zammın ardından 14 -15 Mart tarihlerinde 2 lira zam gelmişti. Alkollü içeceklere de 2 Nisan'da zam var.