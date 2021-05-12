Apaydın: “Pandemiden kurtulduğumuz nice bayramlara”

Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınlayan TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, “11 Ayın sultanı Ramazan ayını bitirip bayrama erişme şerefine nail olduğumuz günler bu sene yine pandemi gölgesine denk geldi. Tüm şoför esnafımızın ve vatandaşlarımızın mübarek Ramazan Bayramını kutluyor, sağlıklı günlere kavuştuğumuz nice bayramlar diliyorum” dedi.

Pandemi gölgesinde geçen son bayram olmasını dileyen Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, “Bu sene de dünyada olup biten birçok olaydan etkilenerek ülkece dönem dönem zor günler atlatarak, ama bir şekilde bereket ve sabır ile bu mübarek Ramazan Bayramı’na eriştik. Şoför esnafımızın okul servisleri hariç tüm kesimi bir gün bile evde durmadan çalıştı. Geçirilen zor günlerin mükafatını aldığımız, sabırlı olmaya, tedbirlere uymaya devam ederek bu zor günleri atlatacağımız günlerin yaklaştığına kalpten inanıyorum. Bu günlerin pandemi gölgesinde geçen son bayramımız olmasını diliyor, şoför camiası adına tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı kutluyorum” şeklinde belirtti.