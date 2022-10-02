Antalya’da kadın işçilerin zorlu pamuk hasadı mesaisi

Antalya’nın Serik ilçesinde Nisan ayında ekimi yapılan pamuk için tarlaya giren kadın işçiler, tek tek elleriyle kozalarda açan ürünü topluyor.

Teknolojinin gelişimiyle genelde makine ile toplanan pamuk, makinenin giremediği alanlarda yine elle toplanıyor. Tarımın önemli merkezlerinden Serik’te yaklaşık 30 bin dekar dikim alanında bu yıl dönümde 400 kilogram rekolte pamuk elde edilmesi bekleniyor. Serik ilçesine bağlı Sarıabalı Mahallesi’nde pamuk üreticisi Aysel Şahin, "Pamuğu, Nisan, Mayıs ayı gibi ekiyoruz. Gübre ve ilaç vererek bu hale getiriyoruz. Şimdi de ürünümüzü kaldırmak için çalışıyoruz. Ailemiz ya da işçi bularak hasat ediyoruz. Toplarken makineye veriyoruz. Makine giremeyen yerleri elle topluyoruz. Bu sene ürünümüz Allah’a şükür iyi. 20 yıldır ekiyoruz pamuğu. Toplarken zor oluyor kolay bir iş değil. Akşama kadar bel büküyorsun, emek çekiyorsun. El becerisiyle zor. Diğer işlere göre pamuk toplaması daha da zor ama yine de topluyoruz çünkü ekmeğimiz bu" şeklinde konuştu.

Ziraat Mühendisi Mustafa Ogan ise, "Pamuk hazırlığında üreticimiz, tarlasına gübresini verip tohum dikimi yapar Eylül 15 itibariyle. Ekim ayında makineyle hasat yapmaya başlar. Bölgemizde dönümde ortalama 400 kilogram pamuk elde edilir. Yaklaşık Serik’te 30 bin dekar dikim alanı var. Normal şartlarda pamuğun kilogram fiyatı 27 lira olması gerekir maliyet açısından. Gelecek yıl bu şartlarda pamuk üretimi düşebilir. Pamuk üretimi zor bir ürün ama çok yönlü bir bitkidir. Çekirdeği küspe yapımında kullanılırken, yağ yapımı, lifleri barut yapımında kullanılır. Sanayi, endüstri ve giyim sektöründe kullanılan çok yönlü bir bitkidir. Bu sene rekoltede hava şartlarına bağlı olarak dönümde 400 kilogram olacağını düşünüyorum. Pamuk açıncaya kadar sabretmek gerek. Sabretmeyince rekolteyi düşürüyorlar. Gününden önce ilaç verip topluyorlar ve bu da rekolteyi düşürüyor. Türk tarımının iki önemli kalemlerinden önceliği pamuk sonra mısırdır. Şartlar ne olursa olsun üretime devam edeceğiz" diye konuştu.