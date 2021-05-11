Amasya Belediyesi binası ‘beş yıldızlı otel’ olacak

Amasya Belediyesi binasının beş yıldızlı otele dönüştürülmesi için imzalar atıldı. Kentin turizmden hak ettiği payı alması için çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Mehmet Sarı, “Amasya’mıza güzel ve uluslararası zincire sahip marka bir otel kazandıracağız” dedi.

8 bin 500 yıllık geçmişe sahip şehrin önemli bir turizm potansiyelinin bulunduğunu anlatan Başkan Sarı, “Bacasız sanayi dediğimiz turizmden payımızı almadığımıza inanıyoruz. Hatta ve hatta hiç almadığımıza inanıyoruz. Bu şehri turizmin merkezi yapacağız. Turisti buraya çağırabilmemiz için önce alt yapımızı oluşturmamız lazım. Vatandaşlarımızın şehrimizi tanıyabilmeleri, gezip görebilmeleri ve konaklayabilmeleri gerekmektedir. Bu manada da şehirde güzel bir otel olması lazım. Uluslararası bir otel zincirine sahip olması lazım” diye konuştu.

Belediyenin birimlerinin 55 Evler Mahallesi’ndeki binaya bir süre önce taşınmaya başladığını, Nergiz Mahallesi’nde Yeşilırmak’ın kıyısındaki mevcut binanın yanına ilave olarak bir yapının daha inşa edileceğine değinen Sarı, “Mevcut binamızın şeklini bozmadan, ağaçlarımıza dokunmadan bir ek bina daha yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Binanın yapımına eylül ayında başlayıp bir yıl sonra ismini Hilton’dan alacak oteli hizmete açmayı planladıklarını vurgulayan Sarı, otel zinciri firmayla franchise ön anlaşması imzaladıklarını söyledi. Belediye tarafından işletilecek otelde belediye personelinin görev yapacağını sözlerine ekledi.