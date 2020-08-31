ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?

Haftanın ilk, ayın son gününe dolar/TL 7.34 seviyesinde başlarken, Avro/TL 8.74 seviyesinden açılış yaptı.

Bugün gözler TÜİK'in açıklayacağı 2. çeyrek büyüme verilerine çevrilecek. 2. çeyrekte koronavirüs salgını sebebiyle alınan önlemlerin etkisiyle bir daralma açıklanması bekleniyor.

Altın fiyatları yükselişe geçti... 31 Ağustos Pazartesi haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda altın fiyatlarındaki dalgalanma devam ederken gram altının fiyatı 468,30 liradan, çeyrek altın ise 761,65 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 31 Ağustos güncel altın fiyatları...