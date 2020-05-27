ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?

27 Mayıs itibari ile altın fiyatları ne durumda? Yastık altında altınları olanlar, bankada altın hesabı olanlar, altın almayı veya altın satmayı planlayanlar çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını gibi birimlerin alış satış rakamlarını takip ediyorlar. İşte bugünkü altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI 27 MAYIS

Gram altın fiyatı: 371,20

Çeyrek altın fiyatı: 613,42

Yarım altın fiyatı 1.226,90

Cumhuriyet altını fiyatı: 2.499,53

DOLAR VE EURO FİYATLARI 27 MAYIS

Dolar/TL yeni haftaya 6.7 seviyesinde, düşüşle başladı. Küresel piyasalarda dolar Cuma günü değer yitirmiş ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde olumlu bir hava yaşanmıştı. Cuma günü dolar/TL gerilerken, TL cinsi yatırım araçları genelinde de kuvvetli kazançlar görüldü. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 27 Mayıs güncel döviz kurları...

DOLAR

Alış: 6,0705

Satış: 6,0736

EURO

Alış: 6,8091

Satış: 6,8125

Küresel piyasalarda, ABD ve İngiltere'deki resmi tatil dolayısıyla haftaya sakin bir başlangıç yapılırken, hafta genelinde yurt içinde ve ABD'de açıklanacak büyüme verileri öne çıkıyor.