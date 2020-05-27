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ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?

Altın özellikle Türkiye’de her zaman önemli bir birikim ve yatırım aracı olmuştur. Bu yüzden günümüzde de altın fiyatları insanların en çok araştırdığı konuların başında gelmektedir. Dolar gündemi ise adeta koronavirüsü geçmiş durumda. Dolar kurundaki hareketlilik yakından takip ediliyor ve her gün dolar kaç TL oldu, önümüzdeki günlerde dolar ne kadar olur sorularına yanıt aranıyor. İşte dolar euro ve altın fiyatlarındaki güncel bilgiler. Peki bugün altın fiyatları ne durumda? İşte çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ve diğer güncel altın fiyatları...

ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?

Altın özellikle Türkiye’de her zaman önemli bir birikim ve yatırım aracı olmuştur. Bu yüzden günümüzde de altın fiyatları insanların en çok araştırdığı konuların başında gelmektedir. Dolar gündemi ise adeta koronavirüsü geçmiş durumda. Dolar kurundaki hareketlilik yakından takip ediliyor ve her gün dolar kaç TL oldu, önümüzdeki günlerde dolar ne kadar olur sorularına yanıt aranıyor. İşte dolar euro ve altın fiyatlarındaki güncel bilgiler. Peki bugün altın fiyatları ne durumda? İşte çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ve diğer güncel altın fiyatları...

27 Mayıs 2020 Çarşamba 09:33
2014 Okunma
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?

27 Mayıs itibari ile altın fiyatları ne durumda? Yastık altında altınları olanlar, bankada altın hesabı olanlar, altın almayı veya altın satmayı planlayanlar çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını gibi birimlerin alış satış rakamlarını takip ediyorlar. İşte bugünkü altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI 27 MAYIS

Gram altın fiyatı: 371,20

Çeyrek altın fiyatı: 613,42

Yarım altın fiyatı 1.226,90

Cumhuriyet altını fiyatı: 2.499,53

DOLAR VE EURO FİYATLARI 27 MAYIS

Dolar/TL yeni haftaya 6.7 seviyesinde, düşüşle başladı. Küresel piyasalarda dolar Cuma günü değer yitirmiş ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde olumlu bir hava yaşanmıştı. Cuma günü dolar/TL gerilerken, TL cinsi yatırım araçları genelinde de kuvvetli kazançlar görüldü. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 27 Mayıs güncel döviz kurları...

DOLAR
Alış: 6,0705
Satış: 6,0736

EURO
Alış: 6,8091
Satış: 6,8125

Küresel piyasalarda, ABD ve İngiltere'deki resmi tatil dolayısıyla haftaya sakin bir başlangıç yapılırken, hafta genelinde yurt içinde ve ABD'de açıklanacak büyüme verileri öne çıkıyor.

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