ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?
Gram altın 447 lira seviyelerinde, Çeyrek altın 724 lira, Cumhuriyet altını 2.965 liradan satılıyor
Altının gram fiyatı, düşüşle başlamasının ardından 446,6 liradan işlem görüyor.
Dün, dolar kurunun düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 446,7 liradan tamamladı.
Gram altın yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından, saat 10.20 sonraki kapanışın hemen altında 446,6 liradan görüyor işlem. Çeyrek altın 724 lira, Cumhuriyet altını da 2.965 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1.881 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, düşen endeksi ve yeni ipucu korona virüsün mutasyona uğramış türündeki boyama belirsizliklerin, altının fiyatını desteklediğini söyledi.
Bugün, ABD'de dış ticaret dengesi, Chicago Satınalma Yöneticileri ve bekleyen konut satışları verinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların direnç, 1.860 doların destek konumunda ifade etti.
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|14
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|19. Denizlispor
|14
|12
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|15
|12
|21. Kayserispor
|14
|10
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|1. Giresunspor
|16
|32
|2. Tuzlaspor
|15
|30
|3. Samsunspor
|16
|30
|4. Altay
|15
|29
|5. Adana Demirspor
|15
|28
|6. Ankara Keçiörengücü
|16
|28
|7. Altınordu
|16
|27
|8. İstanbulspor
|14
|25
|9. Bursaspor
|16
|24
|10. Bandırmaspor
|16
|21
|11. Menemen Belediyespor
|16
|19
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Balıkesirspor
|15
|15
|14. Boluspor
|15
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
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|13
|16. Adanaspor
|13
|12
|17. Ankaraspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|15
|32
|2. Leicester City
|16
|29
|3. Everton
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|29
|4. M. United
|14
|27
|5. Aston Villa
|14
|26
|6. Chelsea
|16
|26
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Man City
|14
|26
|9. Southampton
|15
|25
|10. West Ham
|15
|22
|11. Wolverhampton
|15
|21
|12. Leeds United
|15
|20
|13. Crystal Palace
|16
|19
|14. Newcastle
|14
|18
|15. Arsenal
|15
|17
|16. Brighton
|15
|13
|17. Burnley
|14
|13
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|15
|8
|20. Sheffield United
|15
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Sevilla
|14
|26
|5. Villarreal
|16
|26
|6. Barcelona
|14
|24
|7. Granada
|14
|21
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Real Betis
|15
|19
|10. Athletic Bilbao
|15
|18
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|18
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|14
|17
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|15
|17
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|15
|15. Levante
|14
|15
|16. Elche
|13
|15
|17. Eibar
|15
|15
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|15
|14
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
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